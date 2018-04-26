Ростов, Ярославская область, 26 апреля, 2018, 11:52 — ИА Регнум. Ярославские власти не собираются закрывать отделение Ростовской центральной районной больницы в поселке Семибратово. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.

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Обеспокоенность возможным закрытием лечебного учреждения высказывают местные жители.

«Все бурлит, люди очень обеспокоены. Говорят, что больницу закроют, а на ее месте будет дом престарелых. Ездить в Ростов в больницу очень далеко — около 20 километров», — сказала корреспонденту ИА REGNUM местная жительница Татьяна Кракшина.

Региональные власти успокаивают людей и говорят, что сокращений не планируется.

«Отделение не будет закрыто, не будет и сокращений. Люди волнуются напрасно. Месяц назад неизвестно откуда пошли эти слухи. Уже главврач Ростовской ЦРБ опровергала эту информацию. Сегодня туда поехал представитель нашего департамента, чтобы еще раз проговорить этот вопрос и убедить местные власти и жителей, что никаких сокращений семибратовского отделения не планируется», — сказали корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.

Семибратовское отделение Ростовской ЦРБ — крупнейшее медицинского учреждение поселка. На базе отделения оказывают стационарную, амбулаторно-поликлиническую и скорую помощь. В состав отделения также входят 3 фельдшерско-акушерских пункта, имеется стационар больницы на 45 коек терапевтического, хирургического и педиатрического профиля.