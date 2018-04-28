Уфа, 28 апреля, 2018, 16:11 — ИА Регнум. Противостояние между властями Башкирии и местной сододобывающей компанией (БСК) обостряется и, по мнению экспертов, все явственнее приобретает политическое звучание. О ситуации вокруг гор-шиханов, на разработку которых претендует БСК, пишет обозреватель ИА REGNUM Екатерина Некрасова.

Nashural.ru Шихан Юрактау

Тревога общественности вынудила министерство экологии и природопользования Башкирии заявить, что власти региона не изменяли статус особой охраны памятников природы республиканского значения, в том числе и стерлитамакских гор-шиханов. Ранее были опубликованы изменения в ряд постановлений совета министров БАССР, которыми устанавливался режим охраны памятников природы, включая шиханы Тратау и Юрактау. У части граждан появились подозрения, что поправками власти движутся в сторону отказа от охранного статуса шиханов, но в минэкологии успокоили: шиханам ничего не угрожает, более того, в индивидуальном порядке их охрана станет даже надежнее. Впрочем, общественность не успокоилась и продолжила требовать у властей прямого ответа на вопрос о будущей судье гор. Власть в лице главы Башкирии Рустэма Хамитова заявила:

«Конечно, эти памятники природы — достояние республики. Пока на шиханах произрастают краснокнижные растения, пока они имеют историческую, археологическую, геологическую, общественную ценность, снять статус невозможно. Правительство республики получает письма от заинтересованной компании, которая хотела бы разрабатывать эти памятники природы, использовать их как сырьё для своего производства. Давление продолжается».

Как оценили это заявление эксперты и какова предыстория вопроса, тянущегося еще с середины прошлого века, читайте в статье: Почему плачут шиханы, или БСК-Сода против властей Башкирии

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