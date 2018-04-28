Токио, 28 апреля, 2018, 15:12 — ИА Регнум. Желание подменить суровую реальность благими пожеланиями — вот что до сих пор препятствует обозначению четкой позиции России в отношении японских незаконных притязаний на южные Курилы. О том, как можно преодолеть нездоровые тенденции в международных отношениях, доставшиеся России от перестроечных времен, рассказывает доктор исторических наук, обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Давай дружить

Усилия японского премьера Синдзо Абэ по исправлению своей чрезвычайно подмоченной репутации внутри страны терпят неудачу за неудачей. Вместе с тем положительный результат усилий премьер-министра в дипломатической сфере был бы хорошим поводом для проправительственных японских СМИ хоть как-то уравновесить те обвинения в коррупции, которые так запятнали реноме японского премьера из-за неблаговидной деятельности его ближайшего окружения. Но и на внешнеполитическом фронте все складывается для Абэ не самым лучшим образом.

Встреча с лидером Северной Кореи, широко разрекламированная как грядущее достижение японской дипломатии, так и не состоялась, а надежды на перелом ситуации по российским южным Курилам в желаемую японским руководством сторону выглядят все более иллюзорными. У Японии остается шанс вернуться к столь необходимому здравомыслию в отношениях с Россией. Для этого достаточно было бы признать положения, согласованные еще в 1956 году. Договор между Россией и Японией, подписанный на основе этих положений, мог бы наконец дать Абэ ту почву под ногами, отталкиваясь от которой он смог бы заработать желанный положительный результат, отвязавшись от бесперспективного для Японии курильского вопроса. Как он смог бы это сделать и хватит ли у японской элиты духу решиться на такой шаг?

Читайте подробности в статье: Россия и Япония: отрезвиться от иллюзий, зреть реальность

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