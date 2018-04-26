Киев, 26 апреля, 2018, 11:41 — ИА Регнум. Сегодня, 26 апреля, в Киеве президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции по случаю 32-й годовщины крупнейшей техногенной катастрофы за всю историю мирового атома.

President.gov.ua Пётр Порошенко на Чернобыльской АЭС

«Украина и весь мир никогда не забудут ужасное событие 26 апреля 1986-го. Сегодня мы должны не только сделать все, чтобы эта трагедия никогда не повторилась. Мы должны вынести урок из тех событий. Современная чернобыльская зона должна стать местом новых прогрессивных технологий, территорией изменений», — написал Порошенко на своей странице в Твиттере.

При этом премьер Гройсман назвал аварию символом безответственного отношения к научно-техническому прогрессу.

«Взрыв на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года стал одной из крупнейших технологических катастроф в истории человечества и одной из самых страшных трагедий Украины в ХХ веке. Чернобыльская авария стала символом безответственного отношения к научно-техническому прогрессу и преступного пренебрежения правилами безопасности. Последствия катастрофы могли бы быть еще более ужасными и разрушительными, если бы не героизм сотен тысяч ликвидаторов последствий аварии. Их смелость и жертвенность помогли спасти тысячи жизней. Украина никогда не забудет их подвига и всегда будет считать героями, которые живут среди нас», — говорится в обращении Гройсмана.

В то же время Совет национальной безопасности и обороны Украины назвал аварию на ЧАЭС «вселенской трагедией».

«Сегодня годовщина чернобыльской трагедии. Более тридцати лет прошло с тех пор, как произошла крупнейшая атомная катастрофа планетарного масштаба. Так или иначе, чернобыльская катастрофа повлияла на миллионы наших соотечественников, привела к тяжелым экологическим, социально-экономическим и медицинским последствиям не только для Украины, но и для Европы в целом. Ее роковое эхо мы чувствуем и по сей день. Должны сделать все, чтобы преодолеть эту вселенскую трагедию», — отмечается на сайте СНБО.

Ранее, с апреля 2017 года, на станции АЭС в Чернобыле впервые начали проводить платные экскурсии. Стоимость посещения Чернобыльской АЭС около $100.

Как сообщалось, в 2015 году правительство, Рада и президент Украины лишили ликвидаторов аварии на ЧАЭС — чернобыльцев большинства льгот (права на первоочередное получение путевок в санатории, бесплатное лечение, надбавок к пенсиям).

Напомним, в ночь с 25 на 26 апреля 1986 в г. Чернобыль (под Киевом) произошла авария на Чернобыльской АЭС. Советские власти пытались скрыть масштабы катастрофы. Несмотря на опасность, 1 мая 1986 года в Киеве и близко расположенных городах власти вывели население, в том числе и детей, на майские демонстрации. 26 апреля все радио-, телевизионные станции мира и газеты писали на первых полосах об аварии на АЭС. В СССР первое сообщение об аварии появилось 29 апреля в газете «Правда» размером два на два сантиметра: «От Совета министров СССР. В ночь на 26 апреля на Чернобыльской АЭС произошел взрыв на одном из реакторов. Создана правительственная комиссия. Последствия аварии ликвидируются».