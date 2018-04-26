Ярославль, 26 апреля, 2018, 11:38 — ИА Регнум. На территории Ярославской области выявлен лагерь активного отдыха, который отсутствует в реестре детских оздоровительных лагерей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате Уполномоченного по правам ребенка Ярославской области.

Страница в Facebook детского уполномоченного Детский отдых должен быть безопасным

Лагерь предлагает научиться управлять парусом, уверенно стоять на доске, узнать, как поймать и приручить ветер, сходить в байдарочный поход и заночевать на острове как настоящие «робинзоны», а также покататься на катере по Рыбинскому водохранилищу. Но разрешения заниматься организаций детского отдыха у него нет.

25 апреля на очередном заседании Экспертного совета при Уполномоченном по правам ребенка Ярославской области рассмотрели этот вопрос и приняли решение создать рабочую группу. Она начнет мониторинг региона на предмет работы подобных лагерей, а так же проверит организацию детского отдыха и готовности детских оздоровительных лагерей к летнему сезону.

Но нелегальные лагеря — это не единственная проблема детского отдыха.

Очень важно, чтобы все лица, организующие детский отдых, проявили сознательность и несмотря на отсутствие в законодательстве требований о необходимости сотрудникам иметь медицинские книжки, а также справки об отсутствии судимости, обеспечить их наличие в целях безопасности детей», — сказал детский омбудсмен Михаил Крупин.

Органы власти пока никак не отреагировали на поступившую информацию о лагере, предлагающем отдых на Рыбинском море. Он должен в добровольном порядке пройти сертификацию и войти в реестр детских оздоровительных лагерей. Если этого не произойдет — необходимы меры прокурорского реагирования, считает Михаил Крупин.