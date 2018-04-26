Москва, 26 апреля, 2018, 12:13 — ИА Регнум. Пикет против завышенных масштабов семейного насилия проходит 26 апреля у здания Госдумы РФ. Его участники намерены проинформировать депутатов о том, что распространяемая статистика по семейному насилию — ложная, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Шматова 2018 ИА Красная Весна Пикет РВС у ГД РФ

Инициаторы акции протеста — общественная организация защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС). Общественники, в частности, не согласны с заявлением уполномоченного по правам человека в Москве Татьяны Потяевой о том, что после принятия закона о декриминализации побоев число пострадавших от рукоприкладства женщин резко увеличилось.

По словам активистов, борцы с насилием в семьях манипулируют цифрами или неверно интерпретируют их, чем вводят общественность в заблуждение. К примеру, в статистике преступлений против детей львиную долю (более 90%) занимает неуплата алиментов, а вовсе не насилие как таковое.

Насильственные же действия против несовершеннолетних зачастую совершают не члены семьи, а посторонние лица. Дети страдают от насилия родственников в 9% случаев, женщины — в 12% случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в статью 116 УК РФ были внесены поправки, согласно которым даже легкие физические наказания, которые родители применяют по отношению к детям, могли наказываться лишением свободы сроком до двух лет, а родство «преступника» с потерпевшим становилось отягчающим обстоятельством. Эта норма стала известна как «закон о шлепках».

Общественный протест привел к внесению новых поправок (так называемый «закон о декриминализации побоев»): легкое физическое насилие, не наносящее вреда здоровью, стали наказывать не уголовно, а административно при условии, что инцидент произошел впервые.

На заседании Московской городской думы 23 апреля Татьяна Потяева заявила, что после вступления в силу закона о декриминализации побоев резко выросло количество обращений к правоохранителям. Это говорит о росте семейного насилия, утверждает омбудсмен, и о необходимости активизации борьбы с этим явлением.

Так, Потяева выступает за принятие закона о «семейно-бытовом насилии», который прежде предлагал глава Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов. Законопроект фактически отменяет презумпцию невиновности и позволяет с легкостью разрушить самую благополучную семью из-за поступившей жалобы.

Общественники, в частности председатель РВС Мария Мамиконян, опровергли слова Потяевой. Более того, закон о декриминализации побоев принес свои плоды: число наказанных за побои резко увеличилось, но не из-за учащения самих побоев, а из-за новой практики рассмотрения дел.

Увеличение обращений означает, что из тени выведены те случаи, по которым люди не обращались в МВД, потому что полиция часто не принимала заявления. Кроме того, для защиты от рукоприкладства женщины раньше должны были идти в суд. Это длительная процедура, на которую соглашались далеко не все.

В действительности в России же на 18% сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых в семье. То есть случаи физического насилия теперь перехватываются до того, как ситуация усугубится, пояснила Мамиконян.