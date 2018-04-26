Ярославль, 26 апреля, 2018, 10:52 — ИА Регнум. В Ярославской области всем поставщикам коммунальных ресурсов, перед которыми управляющие компании имеют задолженность два и более месяца, рекомендовано перейти на прямые договоры. Об этом шла речь на публичных слушаниях по вопросам изменения жилищного законодательства, состоявшихся в региональном правительстве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Прямые платежи должны сократить долги

Участие в его работе приняли главы муниципальных образований, представители ресурсоснабжающих, управляющих и общественных организаций, расчетных центров, правоохранительных органов.

Как было отмечено, несмотря на то, что многие собственники исправно платят за оказанные коммунальные услуги, проблема задолженности перед поставщиками ресурсов остается острой. Так, по состоянию на 1 января 2018 года задолженность управляющих компаний Ярославской области перед ресурсоснабжающими организациями составляет более двух миллиардов рублей.

В апреле президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий жителям многоквартирных домов заключать прямые договоры о поставке коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, электро‑ и газоснабжению, а также водоотведению напрямую с ресурсоснабжающими организациями, минуя посредников в лице управляющих компаний. На такие договоры рекомендовано перейти всем поставщикам коммунальных ресурсов, перед которыми управляющие компании имеют задолженность два и более месяца.

«Принять решение о переходе на прямые договоры с поставщиком любого ресурса также могут сами собственники квартир — большинством голосов на общем собрании. Изменения коснулись и качества работы управляющих организаций. В конце марта утверждены единые стандарты сервиса управления многоквартирными домами. Например, теперь установлено время приема заявок аварийно-диспетчерской службой, четко регламентирован срок устранения аварий. УК будут обязаны полноценно информировать жителей обо всех происходящих событиях в доме», — пояснила руководитель департамента государственного жилищного надзора Елена Скоробогатова.

И еще одно нововведение, которое обсуждалось на мероприятии, — установление размера платы за содержание жилья для собственников, которые не приняли это решение самостоятельно. В этом случае тариф устанавливается органом местного самоуправления. Чтобы не допустить необоснованного роста, всем главам муниципальных районов и городских округов поручено предоставить свежие данные для проверки.