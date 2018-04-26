Владивосток, 26 апреля, 2018, 11:06 — ИА Регнум. С приходом весны снег, укрывавший бескрайние просторы Дальнего Востока, уступил место мусору. Жители разных регионов ДФО выражают возмущение в соцсетях. В приморском селе Анисимовка людям предложили возить мусор за 100 километров, а биробиджанцы возмущены тем, что огромные кучи мусора встречают гостей столицы ЕАО прямо на въезде в город, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Мусорная свалка

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В селе Анисимовка Приморского края, например, люди давно требовали убрать свалку, которая располагалась прямиком на туристическом маршруте, обезображивая уникальную природу приморской глубинки. Жаловались люди на свалку давно — она воняла, периодически горела, туристы, увидев, а главное, учуяв такое дело, обещали больше никогда в Анисимовку не возвращаться. Наконец свалку закрыли — полигон (если это можно так назвать) был переполнен и не отвечал вообще никаким требованиям. Но селяне вместо того, чтобы благодарить власть, ругаются еще сильней.

«Свалку закрыли, а нормальную, легальную, не сделали! А ближайший к нам легальный полигон бытовых отходов находится за 100 километров! Кто туда мусор будет возить? И во сколько это обойдется?!» — пишут возмущенные жители.

Между тем свалку близ Анисимовки хоть и закрыли, но не убрали. Видимо, понадеявшись, что со временем она как-нибудь сама зарастет кустарником. Теперь организация, отвечающая за вывоз мусора в Анисимовке, не имеет права возить туда мусор. А за 100 километров возить — дорого. И не нужно быть провидцем, чтобы понять: скоро люди начнут выбрасывать мусор куда придется — в лес и овраги.

Впрочем, не только село Анисимовка страдает от нерешенных «мусорных» проблем.

Если на Сахалине мусорной столицей области жители называют свободный порт Корсаков, то в Приморье такое непочётное звание заслужил столичный город Владивосток. Ежегодно город производит порядка 250 тыс. тонн отходов. В 2017 году активисты ОНФ насчитали там 12 крупных несанкционированных свалок.

И вроде бы создан в Приморье региональный оператор, призванный бороться с проблемой. Но проблема где была — там и осталась.

«Всё идет по накатанной. Ни шатко, ни валко. Назначен новый мэр. Говорят, толковый, ранее крупный и успешный бизнесмен. Говорят, он большой интеллектуал, говорят, Омара Хайяма наизусть читает, любит японскую поэзию и чтит самурайский кодекс. Думали, наконец-то идеальный мэр. Но все оказалось как всегда», — пишут жители Владивостока в социальных сетях.

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Люди жалуются в соцсетях, не надеясь уже на власти:

«Что людям-то делать? Мусоросжигательный завод дымит. Люди задыхаются. Там так дымит, что скоро солнца не видно будет. Пусть врио губернатора Тарасенко впишет в свою предвыборную программу вот этот пункт: навести порядок во всем, что связано с мусором в Приморье. Ведь бардак же везде!» — пишут владивостокцы.

Жители Биробиджана возмущены тем, что гостей города огромная мусорная куча встречает прямо на въезде в город.

Там активисты ОНФ выявили сразу несколько несанкционированных помоек у стелы, которая сообщает приезжим о том, что они прибыли в славную столицу ЕАО. Виновники бардака неизвестны. Активисты ОНФ сообщают, что намерены добиваться ликвидации свалок. Власти ЕАО и города, судя по всему, дискомфорта не испытывают.

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Как сообщало ИА REGNUM, проблема свалок — как легальных, но не отвечающих никаким современным нормам, так и незаконных — одна из серьезнейших проблем Дальнего Востока. Мусорный полигон в свободном порту Ванино давно переполнен, работает с 70-х годов прошлого века, плюс расположен над бухтой Ванино.

В 2017 году из космоса был сделан снимок гигантского мусорного «Эвереста» в Нанайском районе Хабаровского края.

На Сахалине статус «мусорной столицы» получил свободный порт Корсаков. Город тонет в мусорной трясине, общественники пытаются бороться с этим годами, за это время сменилось уже три мэра, но ничего не поменялось.

Власти регионов ДФО находят деньги на дорогостоящие форумы, саммиты, фестивали. Но на то, чтобы сделать регионы чистыми, — денег никогда нет.