Горно-Алтайск, 26 апреля, 2018, 10:07 — ИА Регнум. Экономия на возведении нового моста через реку Чулышман (урочище Кату-Ярык) в Республике Алтай, разрушенного мощным наводнением 2014 года, стала поводом для вынесения обвинительного приговора директору МБУ «Отдел архитектуры, градостроительства и земельных отношений» МО «Улаганский район» Алтайчи Туймешеву.

Altai-republic.ru Небезопасный мост через реку Чулышман (урочище Кату-Ярык) в Республике Алтай

Как следует из материалов уголовного дела, возбуждённого по ч. 3 ст. 285 («Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия») и ч. 2 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог»), директор отдела архитектуры подписал документы о завершении строительства и перечислил подрядчику средства, зная, что мост ещё не достроен. Также чиновник отразил в отчёте работы, часть которых фактически не выполнялась либо выполнялась в меньшем объёме и указал материалы, которые не использовались либо использовались в меньшем объёме.

«С учётом несоответствия пешеходного моста через реку Челушман в урочище Кату-Ярык на территории Балыктуюльского сельского поселения Улаганского района Республики Алтай требованиям действующих строительных норм и правил фактическая конструкция сооружения указанного моста не пригодна для безопасной эксплуатации», — подтвердили следователи.

Принимая во внимание собранные следствием доказательства, суд признал Туймешева виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на государственной службе и в органах местного самоуправления, сроком на 1 год 6 месяцев.

Между тем ущерб федеральному бюджету от незаконных действий Туймешева составил более 23 млн руб., а местные жители и туристы так и остались без моста. Попасть на противоположный берег, где находятся порядка 20 животноводческих стоянок, а также яблоневый сад Балыктуюльской школы, можно только на лодке, а зимой — по льду.

Известно, что в конце 2015 года даже состоялось торжественное открытие этого небезопасного объекта. Но в СУ СК РФ по Республике Алтай корреспонденту ИА REGNUM ещё раз подтвердили: мост небезопасен, хотя некоторые на свой страх и риск могут им пользоваться.