Якутск, 26 апреля, 2018, 09:50 — ИА Регнум. Правительство и парламент Якутии намерены совместными усилиями держать под контролем ситуацию в снабжающей газом республику «Якутской топливно-энергетической компании» (ЯТЭК), которая входит в группу компаний «Сумма». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, спикер Госсобрания республики Александр Жирков в сложившемся положении призвал депутатов быть готовыми ко всему, в том числе к наихудшему сценарию в виде банкротства главного теплоснабжающего предприятия региона.

Yatec.ru Центральная операторная УКПГ компании ЯТЭК. п. Кысыл-Сыр

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26 апреля депутаты Госсобрания одобрили законопроект «Об обеспечении бесперебойной газодобычи и энергоснабжения потребителей Якутии». В нём прописано создание совместной рабочей группы из представителей правительства и парламента республики. Ситуацию намерены держать под контролем настолько, насколько это возможно в сложившейся ситуации, заявил спикер Госсобрания Александр Жирков. Он также подчеркнул, что ситуация, разворачивающаяся вокруг группы компаний «Сумма», вызывает повышенное внимание руководства республики и её жителей потому, что входящая в неё ЯТЭК выполняет в регионе жизнеобеспечивающие функции.

«Это единственное предприятие, снабжающее газом жителей нашей республики. Но там сейчас ситуация очень сложная. Есть и опасность банкротства этого предприятия. Это один из худших сценариев развития событий, но республика к этому тоже должна быть готова. Ситуацию надо держать под контролем. Может произойти разделение акций, это тоже очень серьёзный вопрос. Как активы оказались в руках этой компании — это долгая история. Но если появится возможность забрать часть акций, то надо этим воспользоваться. Но там значительные ресурсы нужны», — отметил Александр Жирков, подчеркнув, что владеть частью акций республике было бы полезно, но для того, чтобы получить долю в компании, потребуются деньги.

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«Отчленить «Сумму» от ЯТЭК не получится, эта одна цепочка. Нет такого, что они там в «Сумме» разбираются, а в ЯТЭК ничего такого нет. Они уже все пустились в бега. Независимо от того, что они там напортачили, республика должна быть обеспечена стабильно теплом», — также заявил Александр Жирков.

Он выразил обеспокоенность в связи со снижением запасов газа, которые должны отправить во время летней навигации в отдалённые районы республики с сезонным сообщением, с 12 до 10 тонн за две недели. Спикер также проинформировал о большой кредиторской задолженности, где 10 млрд рублей — это только тот долг, о котором известно, а есть ещё мелкие долги. При этом республика сейчас выделяет компании из бюджета деньги.

«Надо быть очень осторожными, чтобы они попали в те руки, они могут просто уйти в песок», — пояснил Александр Жирков.

Особое внимание он обратил на то, что кроме тепло‑ и газоснабжения есть ещё и другие функции компании, в том числе логистика на железной дороге Томмот — Нижний Бестях.

«По железной дороге там тоже есть у них свои представительства. Я дважды обращался в прокуратуру по поводу их незаконных действий, но они там обосновались же. Так что клубок вопросов, связанных с этим предприятием, достаточно большой. И то, что создаётся сейчас совместная рабочая группа, это своевременное решение, и эта комиссия будет ответ держать перед правительством и парламентом, чтобы ситуация была под контролем, насколько это возможно», — отметил председатель Госсобрания Якутии.

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В рабочую группу, которая будет контролировать ЯТЭК, войдут пять депутатов: Юрий Баишев,Алексей Еремеев,Юрий Николаев,Владимир Прокопьев и Виктор Фёдоров.

Первоочередной круг вопросов, требующих урегулирования, касается погашения дебиторской задолженности и обслуживания кредитных обязательств ОАО «ЯТЭК». Рабочая группа также будет отслеживать стабильность выплаты заработной платы работникам компании и исполнения контрактных обязательств по поставкам газа и топливных ресурсов для объектов энергоснабжения Якутии.

Первое заседание рабочей группы, по словам заместителя председателя правительства Михаила Осипова, состоится уже в начале мая.

«Будут приглашены представители кредиторов, чтобы они были в курсе мер, которые принимаются. Мы хотели бы понимать все действия, которые банки могут сделать в части взыскания кредиторской задолженности», — подчеркнул вице-премьер.

Напомним, братья Зиявудин и Магомед Магомедовы, являющиеся совладельцами группы компаний «Сумма», в которую входит ЯТЭК, были задержаны 31 марта по делу о крупном хищении бюджетных средств. Им инкриминируют создание организованного преступного сообщества, мошенничество и особо крупную растрату. Ущерб бюджету от их действий оценён в 2,5 млрд рублей. 1 апреля братья были помещены под арест, в этот же день в офисе ЯТЭК в Якутске прошли обыски.

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Как сообщало ИА REGNUM, когда стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении совладельцев «Суммы», в Якутии выражались опасения, что нависшая над уже подвергнувшейся обыскам по делу братьев Магомедовых «Якутской топливно-энергетической компанией» угроза может помешать благополучно завершить отопительный сезон.

«Большая просьба к следователям и всем, кто причастен к делу ЯТЭК! У нас зима ещё продолжается, газовая отрасль — это основа тепла и света центральной Якутии. Прошу сильно не кошмарить производственный сектор ЯТЭК. Любое нарушение технологического режима приведёт к колоссальным последствиям. Главное сейчас — сохранить производственные кадры. Спасибо за понимание», — обращался тогда к следствию главный инженер ЛПУМГ «Сахатранснефтегаз» Павел Ксенофонтов.

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