Владимир, 26 апреля, 2018, 09:28 — ИА Регнум. На Владимирском моторно-тракторном заводе, который входит в состав концерна «Тракторные заводы», грядет стопроцентное сокращение сотрудников. Без работы останутся примерно 300 человек, сообщило 25 апреля региональное издание «Зебра ТВ». Сейчас работники получили устные уведомления. Документальные подтверждения люди получат в мае, а само сокращение якобы состоится уже летом 2018 года.

Закрытый завод

24 апреля в Государственную инспекцию труда во Владимирской области поступила коллективная жалоба сотрудников некогда крупнейшего предприятия Владимира. Люди сообщили о незаконных действиях работодателя — ОАО «Промтрактор», в которое осенью 2017 года были трудоустроены все сотрудники завода.

Напомним, что в ноябре 2017 года из-за долгов на Владимирском моторно-тракторном заводе приостановлено производство. По данным на конец сентября, задолженность составила 800 млн рублей. Госкорпорация «Ростех», который принадлежит концерн «Тракторные заводы», начала «оздоровление» предприятий.

При этом в «Ростехе» отмечали, что владимирское предприятие находится в крайне сложной ситуации. В том числе и из-за того, что имущественный комплекс завода принадлежит ООО «Зона Регулируемого Развития ВТЗ», которое находится на пороге банкротства.

Тогда же губернатор Владимирской области Светлана Орлова заявила, что администрация и «Ростех» начали восстанавливать завод.

«Мы начинаем восстанавливать, по поручению президента Российской Федерации, вместе с корпорацией «Ростех». Сейчас ведутся работы по оформлению юридической составляющей, выплачена заработная плата. 398 человек, которые работают на тракторном заводе. И мы будем восстанавливать Владимирский тракторный завод», — сказала Светлана Орлова.

Это не первое предприятие, которое погибает во Владимирской области. Например, большие проблемы были на заводе «Точмаш», который расположен во Владимире. Сообщалось, что с 2018 года на заводе будут производить неядерную продукцию, а все механические производства будут сконцентрированы в городе Коврове. Такое решение было принято из-за миллиардных убытков. Все это обернулось сокращениями — с завода планировали уволить примерно 600 работников.

Справка ИА REGNUM : Владимирский моторно-тракторный завод был основан в 1945 году. Сейчас входит в концерн «Тракторные заводы». На предприятии производят универсально-пропашные тракторы, коммунальные и многофункциональные машины, дизельные двигатели.