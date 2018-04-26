Первоуральск, Свердловская область, 26 апреля, 2018, 08:55 — ИА Регнум. В Первоуральске Свердловской области снова произошла смена власти. Глава города Валерий Хорев ушёл по собственному желанию, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Отставка чиновника

О том, что он уходит, стало известно 24 апреля. В городскую думу от него поступило соответствующее заявление. Затем через официальный сайт города он попрощался с горожанами. А сегодня, 26 апреля, городская дума приняла его отставку.

Уже известно, кто станет его временным преемником. Им оказался один из заместителей Хорева Игорь Кабец.

Теперь предстоит определить нового главу города. Кто им станет, решит городская дума. А кандидатуру представит специальная конкурсная комиссия.

Напомним, Валерий Хорев стал временно исполняющим обязанности главы после отставки сити-менеджера Алексея Дронова, который в сентябре 2016 года был избран депутатом областного Законодательного собрания. А осенью 2017-го его официально назначили главой. Таким образом, официально на своём посту он не проработал и года.

Добавим, за последние десять лет руководители города менялись четыре раза. В марте 2008 года на прямых выборах был избран Максим Фёдоров. Но его отправили в отставку. Затем, в марте 2011 года, избрали Юрия Переверзева. Но и он проработал недолго — в июле 2013 года его такое отставили. Все эти отставки сопровождались беспрецедентным давлением на избранных народом мэров.

Затем городскую власть начали формировать по новой схеме. Был введён пост сити-менеджера, который занял Алексей Дронов. Главой города считался председатель городской думы Николай Козлов.

После избрания Дронова в заксобрание должности главы и сити-менеджера снова объединили. Осенью 2017 года на пост «сильного» мэра был назначен Хорев. Перед этим он в течение года руководил городом в статусе врио.