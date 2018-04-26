Чита, 26 апреля, 2018, 08:53 — ИА Регнум. Забайкальский край, очевидно, не справляется с огненным бедствием, постигшим лесные угодья, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Если 25 апреля по состоянию на 08:00 местного времени огнём было охвачено 3642 га лесного фонда, то к утру 26 апреля на территории лесного фонда возникло уже 26 лесных пожаров на общей площади 8312 га.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Наиболее частыми причинами лесных пожаров становятся бесконтрольные сельхозпалы

За сутки, как следует из официального сообщения регионального министерства природных ресурсов, удалось локализовать лишь 12 лесных пожаров на площади 1690 га в Карымском, Читинском, Красночикойском, Могочинском, Петровск-Забайкальском, Сретенском, Хилокском, Чернышевском, Читинском, Шилкинском районах. Угрозы населённым пунктам нет.

Известно, что в тушении пожаров участвуют 707 человек, в том числе парашютисты-десантники КГУ «Читинская авиабаза», сотрудники КГСАУ «Забайкаллесхоз», специалисты лесной охраны ГКУ «Управление лесничествами Забайкальского края», представители арендаторов, привлечённые. Задействовано 118 единиц техники.

Между тем, по данным краевой прокуратуры, леса в регине начинают гореть в промежутке времени между 18 марта и 25 апреля, и год от года пожароопасная обстановка существенно не улучшается. В конце марта 2018 года прокурорскими проверками выявлена неполная готовность уполномоченных органов и учреждений, лесопользователей к началу пожароопасного сезона. Для устранения почти 500 нарушений было внесено более 200 актов реагирования, о недопустимости нарушения закона предостережено 207 должностных лиц.

Вместе с тем начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Забайкальского края Александр Трухин констатировал, что в крае не будут обеспечены кратность авиационного патрулирования, укомплектование в соответствие с нормативами штатов и оборудования подразделений специализированых учреждений.

Сегодня, 26 апреля, на помощь в борьбе с бедствием в Забайкальский край прибыл самолет-амфибия Бе-200ЧС МЧС России. По данным ГУ МЧС по Забайкальскому краю, он способен сбросить в очаг пожара за один вылет до 12 тонн огнетушащей жидкости. Заправка водой осуществляется в аэропорту Кадала с помощью пожарных автоцистерн.

Напомним, в 2018 году на противопожарные мероприятия федеральные власти выделили Забайкалью 995 миллионов рублей (это в два раза больше, чем в предыдущие годы). Говоря о причинах пожаров, министр природных ресурсов края Александр Волков заявил, что «виновниками более 70% природных пожаров в крае являются сами забайкальцы», но прокуратура Карымского района выявила на днях нарушения и в работе задействованного в пожаротушения «Забайкаллесхоза»: ведомство бесконтрольно проводило отжиги вблизи населённых пунктов. В крае объявлен режим ЧС.