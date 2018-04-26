Москва, 26 апреля, 2018, 08:37 — ИА Регнум. В преддверии чемпионата мира по футболу в Москве планируют упорядочить нанесение на стены домов рекламных изображений-граффити. Соответствующие поправки к городскому закону о благоустройстве разработаны в столичном департаменте рекламы и СМИ, пишет 26 апреля «Коммерсантъ».

Граффити

Распространение рекламы в Москве должно иметь разумные пределы, считает руководитель департамента рекламы и СМИ Иван Шубин.

«Город упорядочивает нанесение граффити. Не всем это нравится, но распространение рекламы в столице должно иметь свои пределы», — цитирует издание его слова.

Отмечается, что за последние два года формат граффити набрал популярность у рекламодателей в столице, количество таких заказов в рекламных агентствах увеличилось в четыре раза. По данным представителя департамента Константина Горохова, треть таких изображений расположена на маршрутах проезда команд, где посторонняя реклама запрещена обязательствами России перед ФИФА.

По его словам, речь не идет о полном запрете граффити, новые правила предполагают запрет рекламы в них и ряд ограничений — например, текстовая часть не сможет занимать более 30%.

Кроме того, каждому легальному изображению на стене потребуется свой дизайн-проект, согласованный в худсовете при Архитектурном совете Москвы и утвержденный в Москомархитектуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года неизвестные хулиганы нанесли граффити на мозаичное панно «Родина-мать» на фасаде кинотеатра «Родина» в Красноярске. Данный факт возмутил горожан, ведь панно, о котором идёт речь, является объектом культурного наследия.

Само мозаичное панно было создано в 1960 году ветераном Великой Отечественной войны, художником Евгением Кобытевым. Лишь к августу оскорбительное граффити удалось убрать с культурного объекта.

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