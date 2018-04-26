Калуга, 26 апреля, 2018, 08:35 — ИА Регнум. В Калужской области проверили 80% торговых центров на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности. Об этом накануне заседания консультативного совета глав местных администраций муниципальных районов и городских округов Калужской области заявил врио начальника ГУ МЧС России по Калужской области Владислава Блеснова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы правительства Калужской области На заседании

По его словам, пожарными совместно с прокуратурой области проведены проверки 241 объекта, что составляет более 80% от запланированного. На 184 объектах выявлено 1436 нарушений требований пожарной безопасности. Среди основных нарушений: неудовлетворительное состояние путей эвакуации, эвакуационных выходов, неисправность системы оповещения о пожаре.

Так, на момент проверки эксплуатировался без соответствующего разрешения на ввод в эксплуатацию батутный центр «Кенгуру» в Калуге. Работают в нарушение технического регламента о требованиях пожарной безопасности, без разработанных и согласованных с МЧС России специальных технических условий пять объектов областного центра. За нарушения требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечены 73 человека. Наложено штрафов на сумму более 1 млн 300 тыс. рублей.

Прокуратурой Калужской области в суды направлены шесть материалов для приостановления эксплуатации ТРЦ «Панорама», «Клевер», «Рио» (Калуга), «Капитал» (Обнинск), Торговый центр ИП Бирюкова (Медынь), ОАО «Тандем» (Детчино). Возбуждены шесть административных дел в отношении организаций, обслуживающих системы противопожарной защиты.

«На всех объектах силами ГУ МЧС России по Калужской области проведены пожарно-тактические учения и занятия. Проверки продолжаются и поставлены Главным управлением и прокуратурой региона на особый контроль», — подытожил Владислав Блеснов.

Анализируя сложившуюся ситуацию, губернатор области Анатолий Артамонов акцентировал внимание на недопустимости формального подхода как при проведении проверок данных объектов, так и организации учений.

«Особо хочу обратить внимание на то, что мы не должны формально относиться к учениям. Трагедия в Кемерово показала, что персонал торговых центров не знает даже путей эвакуации, не знает, что делать в случае пожара, — подчеркнул Артамонов. — В ближайшее время на федеральном уровне будут внесены изменения в законодательство о пожарной безопасности. Нам также нужно подготовить свои предложения по данному вопросу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калужской области проходят массовые проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности в торговых комплексах, развлекательных центрах, детских досуговых организациях и иных объектах культуры и отдыха.

Одним из первых проверке подвергся крупнейший в регионе торговый развлекательный комплекс «XXI век». Даже визуальный осмотр выявил ряд нарушений. Так, эвакуационные выходы на первом этаже здания оказались запертыми, а один из выходов у центральной двери был перекрыт банкоматом.

Нарекания вызвали запоров на дверях. Оказалось, что большинство внутренних дверей сложно открыть. В одном из коридоров здания не оказалось датчиков сигнализаций. Кроме того, в случае форс-мажорной ситуации посетители самостоятельно, без помощи сотрудников комплекса не смогут быстро воспользоваться огнетушителями. Так, на третьем этаже здания один огнетушитель был спрятан за тележкой, другой стоял у колонны без специальной таблички.