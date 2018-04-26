Москва, 26 апреля, 2018, 08:29 — ИА Регнум. России нужно поддержать президента Сирии Башара Асада в случае начала военных действий со стороны США против действующей сирийской власти. Об этом в ходе опроса заявила 66% граждан РФ. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад

При этом 35% опрошенных уверены, что России «безусловно следует» оказать военную поддержку президенту Сирии Башару Асаду. 31% респондентов считают, что «скорее следует».

Сторонников таких действий больше среди мужчин (76%) и среди людей старшего возраста (более 60 лет) — 75%.

Противоположного мнения придерживаются 18% российских граждан, они считают этот шаг неверным.

12% заявили, что России «скорее не следует» оказывать военную поддержку Сирии, если США начнут военные действия. 6% считают, что «безусловно не следует» этого делать.

Противников военной поддержки Россией сирийской власти значительно больше среди молодых респондентов 18−24 лет — 37%.

Опрос был проведен 14−15 апреля 2018 года. Опрошены 2000 респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Статпогрешность не превышает 2,2%.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 14 апреля боевые корабли и самолёты США, Великобритании и Франции совершили ракетное нападение на территорию Сирии, выпустив более сотни ракет, большую часть которых сбили системы сирийской ПВО. Сразу после удара Минобороны РФ сообщило, что сирийские системы противовоздушной обороны смогли перехватить 71 из 110 ракет. При этом отмечалось, что в отражении ракетного удара по Сирии были задействованы только сирийские системы ПВО.

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