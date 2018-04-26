Оренбург, 26 апреля, 2018, 09:16 — ИА Регнум. В Оренбурге суд первой инстанции прекратил резонансное административное дело в отношении фирмы, которая начала в феврале снос здания бывшей обкомовской дачи на набережной Урала. Вина подрядчика не доказана, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ленинском районном суде.

Rhys Asplundh Снос

Между тем министерство культуры и внешних связей Оренбургской области не намерено сдаваться и собирается обжаловать это судебное решение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минкультуры региона.

Напомним, что 20 февраля в областном центре начали сносить здание, известное как бывшая обкомовская дача. Неравнодушные горожане отреагировали мгновенно. На тревожные сигналы не менее оперативно отреагировали и чиновники, которые в этот же день приехали на место. Работы по демонтажу приостановили, но половина дома на тот момент уже была утрачена.

Здание, в котором некогда располагалась дача обкома КПСС, а затем детский санаторий, оказалось в центре скандала. Министерство культуры региона заявило, что, снос незаконный и недопустим, поскольку здание имеет архитектурную ценность и находится в зоне охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия «Здание гауптвахты, XIX век». Согласно утвержденным регламентам в зоне охраняемого природного ландшафта запрещено изменение ландшафта, объектов озеленения и застройки. Режимы использования данной территории направлены на реставрацию, ремонт зданий, благоустройство территории, сохранение природного ландшафта — деревьев уникальных пород, имеющих возраст более ста лет, которые являются остатками Губернаторского сада и позднее Марсова поля. Более того, снос начался в то время, когда решался вопрос о придании зданию статуса объекта культурного наследия.

В свою очередь подрядчик делал акцент на том, что в зоне охраняемого природного ландшафта снос здания возможен и никоим образом не влияет на ландшафт. Представитель «Статуса» также подчеркнул, что снос осуществлялся по указанию собственника земельного участка. Между тем самим владельцам никаких претензий не предъявлено.

В итоге суд встал на сторону «Статуса», указав, что вина не доказана. Подрядчику, уничтожившему половину здания, построенного в духе советского классицизма, пока удалось избежать штрафа. Его размер мог достигнуть 5 млн рублей. Однако точка в скандальном деле еще не поставлена. Министерство культуры региона настроено решительно и будет подавать апелляцию.

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Однако подспудно есть навевающее тоску ощущение, что дачу все равно снесут. Город все больше и больше превращается в «каменные джунгли», утрачивая свою архитектурную историческую изюминку. В историческом ядре города множество домов, которые являются объектами культурного наследия. но находятся в плачевном состоянии. Город пытается решить проблему с помощью бизнесменов, однако предприниматели неохотно откликаются на призыв взять аварийные здания в аренду на льготных условиях и сделать ремонт. В плачевном состоянии легендарный дом по ул. Советской, где располагалось Оренбургское высшее военное авиационное Краснознаменное училище лётчиков имени И. С. Полбина. В его стенах проходил учебу Юрий Гагарин, более 200 летчиков стали Героями Советского Союза, а 12 — удостоены этого звания дважды. Регион обращался с просьбой передать ему в собственность здание. Федеральная власть откликнулась. И вот историческое здание на балансе области, но теперь стоит вопрос — где взять миллиарды на реставрацию и капитальный ремонт?

Между тем с переходом земли в частные руки (2014 год) глупо было надеяться, что все на этом участке останется в первозданном виде. Народ мечтает о парках и скверах, но у бизнеса — свои прибыльные планы. На двух гектарах земли планируется возвести жилой комплекс. Можно не ходить к гадалке, чтобы предположить: в этой части города это будет элитное, а не социальное жилье.

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