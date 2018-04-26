Нью-Йорк, США, 26 апреля, 2018, 08:05 — ИА Регнум. Экспозиция нью-йоркского Музея мадам Тюссо пополнилась новым экспонатом. Теперь здесь можно увидеть восковую фигуру первой леди США Меланьи Трамп. Как сообщили в пресс-службе музея 26 апреля, скульптура установлена рядом с восковой фигурой президента США Дональда Трампа.

Кадр из видео телеканала NBC News nbcnews.com Меланья и Дональд Трамп

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Одним из первых обновленную экспозицию посетил и сфотографировался на фоне супружеской четы бывший пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передаёт телеканал NBC News. Он отметил поразительное сходство скульптуры и оригинала.

Восковая фигура Меланьи Трамп является частью экспозиции под названием «Give Melania a Voice». Посетители могут опубликовать свои твиты от лица жены Трампа в блоге @MTMelaniaMoments на странице музея в Twitter с 26 апреля по 31 мая.

Музей восковых фигур в Нью-Йорке — один из 10 филиалов знаменитого Лондонского музея мадам Тюссо. Созданный в октябре 2000 года, он сразу же стал пользоваться огромной популярностью. В десятиэтажном здании музея, площадь которого составляет почти 7,9 тыс. кв. м, представлено более 400 восковых фигур знаменитостей. В основном это американцы, но есть и европейцы, и даже один гражданин РФ — Михаил Горбачёв.