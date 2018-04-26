Иркутск, 26 апреля, 2018, 08:09 — ИА Регнум. Председатель Иркутской городской думы Ирина Ежова, в марте 2018 года внезапно ушедшая в отставку для того, чтобы сосредоточиться на своей основной работе — руководстве Иркутским городским перинатальным центром — решилась и основной работы и совместительства. После того, как комиссия министерства здравоохранения Приангарья признала неудовлетворительной деятельность центра по итогам работы в 2017 году, региональный минздрав не стал продлевать с ней контракт, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Irkduma Ирина Ежова покинула пост председателя думы Иркутска и главы перинатального центра

Из официальной информации минздрава следует, что Ирине Ежовой (она возглавляла перинатальный центр с 2002 года), предъявлено множество претензий. К примеру, то, что в прошлом году в Иркутском городском перинатальном центре было зарегистрировано 11 случаев антенатальной гибели плода, в 46% случаев она была предотвратима. Было заявлено, что врачебные ошибки носят системный характер: специалистами не выполняется стандарт обследования и несвоевременно диагностируются плацентарные нарушения.

Также отмечалось, что в 2017 году в области увеличился показатель перинатальной смертности с 7% до 8,5% (областной показатель 6,4%), показатель мертворождаемости вырос с 5,1% до 6,5% (областной показатель 4,4%).

«На прежнем уровне сохраняется количество детей, рождённых с тяжёлой асфиксией, — в прошлом году такой диагноз был поставлен 30 детям. При аудите медицинской документации во всех проанализированных случаях выявлены дефекты оказания медпомощи, невыполнение стандартов и клинических рекомендаций», — сказано в отчёте комиссии.

Однако несмотря на такие серьёзные претензии, у Ирины Ежовой нашлись сторонники, которые написали открытое письмо и провели митинг в её поддержку.

«В 2016 году показатель перинатальной смертности в перинатальном центре составил 7,01, ранней неонатальной — 1,84. В 2017 году показатель перинатальной смертности в перинатальном центре 8,05, ранней неонатальной 2,0, что соответствует общероссийским показателям», — отмечали авторы письма.

Но это не помогло. По итогам состоявшегося накануне конкурса, должность главного врача получила Оксана Токунова, которая с 2014 года являлась заместителем главного врача Иркутского городского перинатального центра, а с 10 апреля 2018 года исполняла обязанности главного врача Иркутского городского перинатального центра. Сегодня, 26 апреля, она вступила в новую в должность.

Между тем Ирина Ежова не осталась совсем уж не у дел. По словам начальника управления организации медицинской помощи минздрава Иркутской области Марины Макарочкиной, «Ежова — замечательный акушер-гинеколог, никто не лишает её диплома врача. Она как была акушером-гинекологом, так и останется. Но как главный врач она проявила себя неэффективным руководителем».

Несколько дней назад Ирину Ежову назначили советником мэра города по социальным вопросам. По мнению некоторых политологов, причины отставки Ирины Ежовой с политического и профессионального поприща кроются в противостоянии местных властей.

Напомним, в 2019 году грядут новые выборы Думы, которые тесно связаны с выборами мэра Иркутска: в Уставе города до сих пор действует норма, по которой мэр избирается из числа депутатов. Таким образом, «своя» Дума вполне позволила бы губернатору-коммунисту Сергею Левченко провести «своего» мэра Иркутска.