Сеул, 26 апреля, 2018, 08:07 — ИА Регнум. Дерево, посаженное на военно-демаркационной линии, разделяющей Корейский полуостров после окончания войны между Северной и Южной Кореей в 1953 году, станет символом примирения двух стран, сообщает 26 апреля агентство Yonhap.

Дерево мира

Высадка сосны пройдет с участием президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в рамках межкорейского саммита.

«Два лидера вместе посадят дерево в знак выражения стремления к миру и процветанию», — сообщил представитель администрации президента Южной Кореи.

Землю для посадки дерева привезли специально из разных мест: с вулкана Пэктусан на границе КНДР с Китаем и с горы Халласан на южнокорейском острове Чеджудо. Ожидается, что Ким Че Ын польет сосну водой из реки Ханган, а Мун Чжэ Ин — водой из реки Тэдонган, привезенной из Пхеньяна.

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Встреча двух лидеров пройдет на южной стороне деревни Панмунджом, в «Доме мира», где в 1953 году был подписан договор по прекращении огня между Пхеньяном и Сеулом. Саммит станет третьим в истории мероприятием, на котором встретятся главы двух Корей.

Стороны планируют ослабить военную напряженность на полуострове и установить контакты, которые позволят взаимодействовать двум странам более высоком уровне.