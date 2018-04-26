Кемерово, 26 апреля, 2018, 07:45 — ИА Регнум. В российской политической практике по мере исчезновения политической конкуренции как на федеральном так и на региональном уровне пышным цветом расцвела необязательность многих политических заявлений и их расхождение с реальными делами — именно так ИА REGNUM описал ситуацию, наблюдающуюся сейчас на политической арене Кемеровской области, новосибирский политолог Дмитрий Пучкин.

Клод Верлинд. Две головы

Напомним, ранее экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев опроверг слова нынешнего временно исполняющего обязанности главы региона Сергея Цивилёва о том, что он прибыл на работу в регион по приглашению самого Тулеева. Экс-глава области заявил, что никаких личных отношений с Цивилёвым у него нет и что Сергей Цивилёв назначен «сверху».

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"Политики легко меняют точки зрения, отказываются от своих слов, поскольку никакой ответственности за это перед электоратом и гражданским обществом не несут. Ситуация в Кузбассе в этом отношении ещё более специфична, поскольку, судя по всему, сценарий бесконфликтного транзита власти от Тулееву к Цивилёву не получается. Предполагаю, что, пока Тулеев не будет лишён рычагов власти, он и далее будет вмешиваться как публично так и через кулуарные действия в ситуацию в регионе. Да и затем Цивилёв сможет это минимизировать только через недопущение точки зрения Тулеева и его сторонников в информационную повестку Кузбасса, установление контроля над облсоветом и рекрутирование на важнейшие посты в обладминистрации и ключевые муниципальные образования иногородних квалифицированных управленцев», — считает Пучкин.

При этом политолог уверен, что и это сделать будет весьма затруднительно, поскольку, несмотря на некоторое снижение своего авторитета, ещё недавно бывшего весьма значительным, влияние Тулеева на местный политический класс по-прежнему огромно. Что касается обстоятельств появления Цивилёва в регионе, то, отмечает эксперт, нынешние оценки Тулеева близки к истине.

«Еще в 2015 году пошли разговоры, что Тулеев избирается в губернаторы последний раз, и он якобы должен подобрать себе преемника и где-то в середине срока уступить ему пост. Однако этим планам не суждено было сбыться из-за болезни Тулеева. Не исключаю, что губернатор нарочито затягивал свой уход в отставку, возможно, ссылаясь на то, что отсутствует какая-либо консолидирующая фигура. Называвшиеся фаворитами на замену Сергей Неверов и мэр Нижнего Тагила Сергей Носов могли бы ею стать, но предполагаю, что не были одобрены Тулеевым. В этой ситуации Кремль пошёл ва-банк и без согласования волевым порядком отправил в регион Цивилёва. Тулеев, судя по всему, протестовать не стал, может, считал что «укатают сивку крутые горки». Но тут случилась трагедия с ТЦ «Зимняя вишня». И после различных перипетий авторитарный региональный режим стал трансформироваться в двоевластие, когда «два медведя оказались в одной берлоге», — высказал своё мнение Дмитрий Пучкин.

Омский политик и общественный деятель СергейКондаков напоминает, что назначение ключевых фигур в ресурсодобывающие регионы решается заранее «исключительно на уровне руководства страны».

«На Кузбассе сталкиваются интересы крупного бизнеса. Врио губернатора Цивилёв — бывший топ-менеджер «Волга групп». В 2012—2013 годах он — заместитель председателя совета директоров угледобывающей и перерабатывающей компании «Колмар» (Якутия). С января 2014 года занимал пост генерального директора «Колмара» и, по данным СМИ, являлся владельцем 70% её акций (оставшиеся 30% принадлежат Volga Group Геннадия Тимченко). По понятным причинам такие вещи не принято озвучивать публично. Поэтому Цивелёв и заявил, что был назначен по приглашению Тулеева. Почему именно сейчас Тулеев решил высказаться по этому вопросу? Да потому, что он не только исчерпал себя как глава региона, в силу возраста, а ужасная трагедия в «Зимней вишне» поставила точку в его карьере и загнала его в угол. Полагаю, что Тулеев говорит искренне, что Цивилёв назначен «сверху», — считает Кондаков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергей Цивилёв был назначен врио губернатора Кемеровской области 1 апреля, сразу после того, как президент РФ Владимир Путин принял отставку Амана Тулеева. Руководивший областью более 20 лет Аман Тулеев заявил о своём уходе спустя неделю после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», в котором погибли 60 человек, в том числе дети.

Отметим, что Сергей Цивилёв прибыл в Кузбасс в конце февраля, а 5 марта стало известно, что он назначен на должность заместителя губернатора по промышленности, транспорту и потребительскому рынку.