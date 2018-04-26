Киев, 26 апреля, 2018, 07:50 — ИА Регнум. На три журналиста больше пострадало на Украине за первый квартал 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, заявил глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко, сообщает 26 апреля УНИАН.

Агрессия

По его словам, 21 журналист за три месяца 2018 года подвергся физической агрессии, из них 14 мужчин и семь женщин. В основном, журналисты подвергались нападениям в Киеве и Киевской области — восемь случаев, а также в Одесской, Волынской и Полтавской областях, где произошло по два случая нападения.

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В 2017 году за этот же период агрессии подверглись 18 журналистов. Глава Академии украинской прессы Валерий Иванов заявил, что на Украине не улучшается ситуация с расследованием нападений на журналистов.

Напомним, украинские власти подвергают всяческим репрессиям все оппозиционные СМИ, будь то российские или украинские агентства. Так, ранее был объявлен в уголовный розыск главный редактор украинского издания «Страна.ua» Игорь Гужва, а в офисе украинских «Вестей» регулярно проводятся обыски сотрудниками службы безопасности Украины (СБУ).