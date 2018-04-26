* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Багдад, 26 апреля, 2018, 07:49 — ИА Регнум. Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) могут обладать капиталом в размере €3 млрд, сообщает 26 апреля Kurdistan.ru.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

Данная информация была озвучена в контексте проходящей конференции, посвященной вопросам финансирования террористической деятельности, проходящей в Париже

По данным спецслужб стран ЕС, террористы накапливали финансовые активы на протяжении трех лет, торгуя нефтью в Ираке и Сирии.

Также боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) зарабатывали деньги за счет продукции создаваемой на подконтрольных им территориях, в частности за счет сельского хозяйства и производства хлопка.

Кроме того, «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) занималось конфискацией имущества своих противников: христиан, шиитов, а также езидов.

Напомним, деятельность террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с 2014 года распространялась на значительные территории Сирии и Ирака.

В настоящее время боевики фактически потерпели поражение, однако их влияние по-прежнему ощутимо, в том числе за счет значительных финансовых ресурсов, которыми они обладают.