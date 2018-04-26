Вашингтон, 26 апреля, 2018, 07:38 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы (ВВС) США испытали межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Minuteman III. Об этом сообщает издания AirForce Times со ссылкой на свои источники.

Межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III в шахте

«Ракета Minuteman III была запущена в среду утром (25 апреля) с военной базы Ванденберг (штат Калифорния), — передает вещатель. — Это был первый испытательный запуск в этом году».

Издание отмечает, что целью запуска данной межконтинентальной баллистической ракеты стала проверка готовности, эффективности и точности системы.

Как передавало ИА REGNUM, в 2017 г. американская межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III проходила испытания трижды: 26 апреля, 3 мая и 2 августа.

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