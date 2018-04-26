Киев, 26 апреля, 2018, 07:49 — ИА Регнум. Инициативу о закрытии внутренних территориальных вод для российских судов поддержало правительство Украины, об этом сообщается на сайте ведомства.

Корабль. Крым

«Правительство поддержало инициативу министерства инфраструктуры Украины прекратить транзит и перевозки по территории Украины судами под флагом России или судами судовладельцев, зарегистрированных в РФ», — говорится в сообщении.

Глава министерства Владимир Омелян пояснил необходимость введения запрета тем, что от российских кораблей якобы может исходить «реальная террористическая угроза». Он добавил, что запрет коснется не только прохода судов под российским флагом, но также прохода любых плавстредств, которые пытаются проникнуть в «закрытые морские порты временно оккупированного Крыма и Севастополя».

По мнению Омеляна, тем самым судовладельцы и капитаны будут демонстрировать «пренебрежение законами Украины и международным правом».

Далее предложения правительства должен утвердить Совет национальной безопасности и обороны Украины. Если одобрение будет получено, украинское министерство иностранных дел проинформирует органы США, ЕС и других стран «с целью рассмотрения ими вопроса о введении аналогичных ограничительных мер (санкций)».

Добавим, что, ввиду собственной несостоятельности и бессилия в вопросе с Крымом, киевское правительство продолжает действовать излюбленным способом — находить поводы, благодаря которым международное сообщество может ввести дополнительные санкции в отношении России.

В 2014 году на Украине произошел антиконституционный переворот и вооруженный захват власти, а на мирную жизнь Крыма начались посягательства со стороны киевских «активистов».

Ввиду несогласия с политикой Киева жители полуострова инициировали проведение референдума о самоопределении. 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за выход из состава Украины и вхождение в состав России — в соответствии с международным правом.