Москва, 26 апреля, 2018, 07:15 — ИА Регнум. Торги по нефти завершились 25 апреля ростом, хотя большую часть времени цена находилась в отрицательной области. Цена на Brent восстановилась с 73,15 до 74,05 ближе к закрытию, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Покупатели пытаются удержать цену на высоких уровнях используя ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. Хоть Штаты говорят, что не собираются пересматривать ядерную сделку с Ираном, цены неохотно снижаются. Негативные данные по запасам нефти и нефтепродуктов рынок игнорирует.

Согласно последним данным минэнерго США, запасы нефти в стране в стране за минувшую неделю, завершившуюся 20 апреля, увеличились на 2,2 млн баррелей, 429,7 млн баррелей (прогноз был — 1,6 млн баррелей, до 426 млн баррелей.

Запасы бензина увеличились на 840 тыс. баррелей, до 236 млн баррелей (прогноз был — 600 тыс. баррелей).

Запасы дистиллятов упали на 2.6 млн баррелей, до 122.7 млн баррелей (прогноз был — 900 тыс. баррелей). Добыча нефти в США выросла на 46 тыс., до 10.586 млн баррелей.

Сегодня, 26 апреля, на торгах в Азии баррель Brent стоит 74,39 (+0,54%). В зоне 72,80−73,10 образовалась хорошая поддержка. Скорее всего, покупатели её будут защищать, так как цена находится шесть дней в боковом тренде.

Если она упадет ниже 72,80, то на фоне закрытия ими длинных позиций падение усилится до $71.25. Сегодня стоит следить за уровнем $74.80. Если покупатели его не смогут пройти, то цены возвратятся обратно к $73,15.

Напомним, 25 апреля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,18%, до $74,00 за баррель, WTI — на 0,51%, до $68,05 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в июне 2018 года на СПбМТСБ составляет $69,84 за баррель.

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