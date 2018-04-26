Нефть ждёт новых драйверов
Москва, 26 апреля, 2018, 07:15 — ИА Регнум. Торги по нефти завершились 25 апреля ростом, хотя большую часть времени цена находилась в отрицательной области. Цена на Brent восстановилась с 73,15 до 74,05 ближе к закрытию, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.
Покупатели пытаются удержать цену на высоких уровнях используя ситуацию вокруг ядерной программы Ирана. Хоть Штаты говорят, что не собираются пересматривать ядерную сделку с Ираном, цены неохотно снижаются. Негативные данные по запасам нефти и нефтепродуктов рынок игнорирует.
Согласно последним данным минэнерго США, запасы нефти в стране в стране за минувшую неделю, завершившуюся 20 апреля, увеличились на 2,2 млн баррелей, 429,7 млн баррелей (прогноз был — 1,6 млн баррелей, до 426 млн баррелей.
Запасы бензина увеличились на 840 тыс. баррелей, до 236 млн баррелей (прогноз был — 600 тыс. баррелей).
Запасы дистиллятов упали на 2.6 млн баррелей, до 122.7 млн баррелей (прогноз был — 900 тыс. баррелей). Добыча нефти в США выросла на 46 тыс., до 10.586 млн баррелей.
Сегодня, 26 апреля, на торгах в Азии баррель Brent стоит 74,39 (+0,54%). В зоне 72,80−73,10 образовалась хорошая поддержка. Скорее всего, покупатели её будут защищать, так как цена находится шесть дней в боковом тренде.
Если она упадет ниже 72,80, то на фоне закрытия ими длинных позиций падение усилится до $71.25. Сегодня стоит следить за уровнем $74.80. Если покупатели его не смогут пройти, то цены возвратятся обратно к $73,15.
Напомним, 25 апреля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,18%, до $74,00 за баррель, WTI — на 0,51%, до $68,05 за баррель.
Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в июне 2018 года на СПбМТСБ составляет $69,84 за баррель.
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