Барнаул, 26 апреля, 2018, 06:31 — ИА Регнум. Государственная программа «Оказание содействия добровольному переселению в Алтайский край соотечественников, проживающих за рубежом», рассчитанная на 2016 — 2020 годы, судя по сообщению регионального министерства труда и социальной защиты, является весьма востребованной. Только за первые три месяца в Алтайском крае зарегистрированы 508 участников программы, а за год запланировано переселение не менее 1050 соотечественников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Барнаул

Основную долю переселяющихся составляют граждане Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Украины, Узбекистана.

«Мы очень активно работаем в этом направлении. За последние годы более 10 тысяч соотечественников приехали в Алтайский край и более шести тысяч из них находятся в трудоспособном возрасте», — пояснила заместитель председателя регионального правительства Надежда Капура.

По её словам, на Алтай прибывают также соотечественники из Белоруссии, Германии, Литвы, Молдавии и других стран ближнего и дальнего зарубежья.

«В Германии мы прожили 16 лет. Честно говоря, чувствовали мы себя там не очень уютно, напряжённо, местные жители с нами почти не общались, из-за их закрытости приобрести новых друзей оказалось очень сложно. Жить там стало неинтересно. Поэтому мы и решили вернуться в Россию», — пояснил житель Немецкого национального района Виктор Франк.

Говорит, что с удовольствием работает сейчас в фермерском хозяйстве и чувствует себя на Алтае свободно и спокойно, ушло внутреннее напряжение.

Известно, что в основном новоприбывшие на Алтай селятся в городах (85,5%), сельскую местность выбрали 14,5%. Александр Вакарай — профессиональный программист. Вместе с женой и трёхлетним сыном жил в небольшом городке Сороки (Молдавия). Не найдя работу по специальности, решил кардинально изменить свою жизнь, переехав всей семьёй в Барнаул. Миграционная служба оплатила перелёт. На полученные выплаты, причитающиеся по госпрограмме переселенцам, сняли квартиру. Сейчас Александр трудится программистом в фирме, которая занимается серверными технологиями. Говорит, что теперь уверен в возможности обеспечить семье достойную жизнь.

Поскольку порядка 80% переселенцев имеют высшее или среднее профессиональное образование, экономика Алтайского края в 2017 году пополнилась трудовыми ресурсами практически во всех отраслях: в промышленности, строительстве, транспорте, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании. Причём, только незначительной части новых жителей потребовалась помощь в трудоустройстве.

«Трудовой, предпринимательской или иной деятельностью (включая студентов образовательных организаций профессионального и высшего образования края) заняты 73,7% от числа трудоспособных соотечественников. Эти показатели соответствуют основным задачам реализации программы на краевом уровне — привлечение квалифицированной рабочей силы, а также решение демографических задач», — пояснили в региональном министерстве труда и социальной защиты.

Напомним, в октябре 2015 года премьер Дмитрий Медведев утвердил новый этап программы переселения соотечественников для трёх регионов. Планируется, что за 4 года реализации в Алтайский край переедут более 5 тыс. зарубежных соотечественников, в Забайкальский край — более 6,5 тыс., в Ненецкий АО — около трёхсот.

В 2016 году на территорию Алтайского края переехали 1763 соотечественника — это в 1,7 раза больше запланированной численности.