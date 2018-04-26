Южно-Сахалинск, 26 апреля, 2018, 06:26 — ИА Регнум. Два разных Сахалина существуют сегодня в России. Один встречает гостей со всей страны на роскошных пиар-мероприятиях — кинофестиваль «Утро Родины», медиафрум, другие. Второй Сахалин тонет в мусорных кучах, на уборку которых денег нет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Andrey dementev Мыс Ламанон на острове Сахалин

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Свободный порт Корсаков, встречающий круизные лайнеры с иностранными туристами, приезжающими полюбоваться на сахалинскую экзотику, так зарос помойками, что туристов, видимо, возят по каким-то особенным маршрутам. Мусорной проблеме Корсакова много лет, и она не решается. Три года назад, когда еще врио губернатора Сахалина Олег Кожемяко приехал на свою первую встречу с жителями города, мусорная беда была первой, которую озвучили люди. Новый руководитель пообещал разобраться. Но ничего так и не было сделано.

Еще несколько лет назад муниципальная компания, управляющая корсаковским полигоном бытовых отходов, в несколько раз подняла тарифы. В результате городские предприятия начали выбрасывать мусор где попало. Чаще — в лесу, нередко — просто в городе, — рассказал популярный на Сахалине интернет-портал «Крабик».

Окрестности города, сам город, частный сектор стремительно зарастали мусором. Властям не было до этого никакого дела.

В самом начале мусорного «беспредела» городом руководила небезызвестная Лада Мудрова. В 2015 году губернатор Сахалина Олег Кожемяко Мудрову уволил после того, как общественность города просто встала на дыбы, заявив, что в обстановке тотальной коррупции город жить не может. Мудрова пыталась судиться, но безрезультатно.

Однако годы шли, а мусорная проблема Корсакова только усугублялась.

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Жители Корсакова пытались исправить ситуацию сами — общественники фотографировали свалки, выкладывали в интернет, составили карту помоек. Но все зря — Корсаков продолжал погружаться в мусорную трясину. Сегодня огромные мусорные кучи в Корсакове везде — на улицах, во дворах, вокруг города, гниющий мусор лежит на берегах чудесных водоемов, возле которых давно уже никто не отдыхает. Горожане регулярно отправляют письма в мэрию. Но толку от этого никакого.

Мусор, правда, периодически вывозят, но вскоре он появляется вновь.

Общественники Корсакова попытались помочь мэрии наладить работу по вывозу мусора. Но чиновники ничего делать не хотят. Например, в мэрии сказали, что мусорные свалки в частном секторе искоренить невозможно, поскольку жильцы не хотят заключать договора. Общественники прошли по частному сектору. Проживающие там люди сказали, что они, напротив, и хотят, и готовы, но организовывать это мэрия отказалась.

Мы сами разработали программу по очистке города от мусора. Представили её в мэрии. Город может стать чистым за один сезон. И у чиновников программа нареканий не вызвала. Но реализовывать ее никто не собирается. Мы работали с тремя мэрами, начинали еще с Мудровой, но единственное, что мы поняли, — никто не хочет ничего решать, — рассказал корсаковский общественник Артём Российченко.

Сегодня в Корсакове все та же безрадостная картина: административной комиссии нет, график вывоза мусора отсутствует, необходимые ограждения и контейнеры в проблемных местах не установлены. Городские активисты говорят, что ряд предприятий, связанных с депутатами, оставляют на своих территориях кучи мусора, но никто их за это не наказывает.

Люди жалуются на то, что подрядчики фонда капитального ремонта, приезжающие из других городов области, бросают строительный мусор возле домов. Их никто не наказывает.

В интернете горожане-общественники создали проект под обидным для любой нормальной власти названием: «Корсаков — мусорная столица Сахалина». Но власти, похоже, совсем не обидно. Власть Корсакова бодро рапортует об успешно проведенном субботнике. А горожане продолжают выкладывать в сеть фото помоек, в которых тонет их город.

Жители пишут, что они, конечно, могут раз в год выйти на субботник и убрать то, что ежедневно должны убирать за их налоги. Но после этого надо бы с вилами и лопатами зайти в городскую мэрию. И задать мэру вопрос:

«А ты не обнаглел, друг? Ты зачем тут сидишь?!»

В социальных сетях на мусорную проблему, которую никто не решает, жалуются жители Южно-Сахалинска и других муниципалитетов островного региона.

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На Сахалине проходят дорогостоящие медиафрумы, кинофестивали. На Сахалин зазывают туристов. Но ведь любой нормальный хозяин знает: прежде, чем звать в дом гостей, в доме нужно навести порядок — полы помыть, мусор убрать, пыль вытереть, мышей да тараканов повывести. Но на Сахалине, похоже, нормального хозяина нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта губернатор Сахалина Олег Кожемяко упразднил министерство природных ресурсов, предварительно оценив его работу как неудовлетворительную. Ведомство полностью провалило работу по утилизации бытового мусора. Курирующий работу министерства зампред Дмитрий Нестеров покидает свой пост. Чиновники ведомства рапортовали об успехах, о переводе автобусов на газомоторное топливо, об увеличении поголовья китов, а регион тонул в мусоре. Кто сегодня курирует эту работу — пока не ясно. Но проблема никуда не делась, и ее надо решать.