Киев нацелился на День Победы, РФ выберет главу правительства: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 26 апреля, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Экономическая удавка: «блокада» на шее Приднестровья;
- Запретить смотреть: в Литве за трансляцию телеканала «Россия» назначили штраф 150 тысяч евро;
- Опасный период: Порошенко предостерегают от соблазна испортить майские праздники;
- «Гагаузы — не бараны»: Гагаузия не идёт с Молдавией в Румынию;
- Быстрое решение: главу правительства РФ могут утвердить 8 мая.