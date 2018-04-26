Москва, 26 апреля, 2018, 09:10 — ИА Регнум. «Лицо»

Иван Шилов ИА REGNUM Кинотеатр

Очаровательный раздолбай Яцек отнюдь не святоша. Он слушает тяжелый металл, отлично танцует, влюблен в жизнь и в свою невесту. Церковная общественность его города решила переплюнуть Рио-де-Жанейро и воздвигнуть самую высокую в мире статую Христа. На строительстве нашлась работа и для Яцека. Однажды, оступившись, он падает с высоты и чудом остается жив, но оказывается совершенно обезображен. Врачи пересаживают ему чужое лицо, с которым Яцеку теперь предстоит жить и заново «натурализовываться» в своем окружении. Сможет ли он сохранить свои прежние связи, семью и любовь?

Фильм польского режиссера Малгожаты Шумовской, отчасти основанный на реальных событиях, удостоился Главного приза жюри на Берлинском кинофестивале в этом году. В нем как всерьез, так и в шутку ставятся важные психологические и философские вопросы.

«Привидение»

У него очень короткое имя — всего из одной буквы, первой в алфавите, а тела нет вообще. Но у него очень разнобразная жизнь — ведь каждое утро он просыпается в теле какого-нибудь случайного подростка и проживает в нем один день. Но даже сверхъестественным сущностям, оказывается, не чуждо ничто человеческое. Вот и А влюбился — в юную девушку по имени Рианнон, и его относительной свободе приходит конец. Теперь он старается устроить все так, чтобы на следующий день оказаться в теле того, кто живет поблизости от его возлюбленной и может с нею увидеться. Теперь и у Рианнон жизнь становится весьма разнообразной — ведь теперь в любви ей объясняются ровесники не только разной внешности, но и расы, и даже пола. Вскоре она понимает, что тело — это не главное.

Романтическая подростковая мелодрама режиссера Майкла Сакси снята по роману Дэвида Левитана «Каждый день».

«Дыши во мгле»

Постапокалиптика не только не выходит из моды в современном кинематографе, но и завоевывает все новые позиции, конструируя все более изощренные условия, в которых борются за жизнь остатки человечества. Если в фильме американского режиссера Джона Красински героям, чтобы выжить в сошедшем с ума мире, было нельзя шуметь, то его канадский коллега Дэниэл Роби обходится со своими персонажами еще жестче — им приходится дышать через раз и с осторожностью и жить только на верхних этажах города. После землетрясения улицы Парижа заполнил смертельно ядовитый туман. Газ тяжел и оседает внизу, а потому те, кто догадался забраться повыше, уцелели — но это временно, ведь дыхание — далеко не все, что нужно человеку. Связи нет, и помощи ждать неоткуда, даже неизвестно, остались ли на Земле места, не затопленные отравой. Супругам Анне и Мэтью приходится спасать не только свои жизни — у них на руках дочь, страдающая врожденным заболеванием…

«Танки»

Сколько на Руси любителей «танчиков»? По слухам, счет идет на миллионы. Вполне приличная аудитория, чтобы захотелось порадовать их «своим собственным» фильмом. Были ли у режиссера Кима Дружинина, прославившегося картиной «28 панфиловцев», другие мотивы, кроме как удружить фанатам виртуальных танковых баталий, неизвестно. По крайней мере его история, навеянная реальными событиями, вышла тоже вполне виртуальной. Реален в ней только факт танкового пробега из Харькова в Москву, состоявшегося в 1940 году, в котором участвовала недавно разработанная легендарная «тридцатьчетверка». Все остальное — сущее фэнтези с участием неизвестно откуда взявшихся в довоенных лесах немецких диверсантов и неприветливых лесных жителей, сквозь которых придется с боем прорываться экипажу во главе с конструктором Михаилом Кошкиным.

Опять же по слухам, в компании, создавшей World of Tanks, в штате состоит множество историков-консультантов, дотошно следящих за точностью и достоверностью. Но у режиссера экранных «Танков» концепция явно другая…

«Правда или действие»

Вечная история — молодежной компашке становится скучно, и они начинают во что-то играть. Ладно, если в какую-нибудь пыльную настольную игру с чердака или в планшетку для вызывания духов. Ну, или даже в «бутылочку» на раздевание с поцелуями. Но кто может ожидать подвоха от обычных старомодных «фантов»? Правила просты — каждый игрок, на кого указал случай, должен или ответить на интимный вопрос или сделать какую-нибудь смешную глупость по указке таких же балбесов. Опасные или противозаконные действия запрещены… в обычном варианте. Но что будет, если в сами правила вселится злобная нечисть, которой тоже очень хочется поразвлечься? Теперь вопросы задает она и задания раздает тоже. Не выполнишь или соврешь, и ты труп. Откажешься играть — тот же результат. Правда, весело?

Это первый «ужастик» режиссера Джеффа Уодлоу («Пипец 2»).

«Миссис Хайд»

Иногда так хочется как следует выйти из себя, но хорошее воспитание и разные страхи заставляют оставаться безответной овечкой. Учительница физики мадам Жекиль как раз из таких тихонь, которых не пинает только ленивый. Но однажды в грозу она получает мощный разряд тока, когда в своей уединенной лаборатории ставит опыт с электричеством. Молния не убивает ее, но круто меняет ее жизнь и характер. На свет появляется ее второе «я», мадам Хайд — яркая, решительная, волевая и даже жестокая дама. Оболтусам в классе и даже коллегам, потешавшимся над нею, скоро становится не до смеха…

Главную роль в фильме Сержа Бозона сыграла звезда французского кино Изабель Юппер.

«Великолепная»

Если тебя внезапно на ровном месте бросил муж, то это хороший повод обратиться за психологической помощью. Тем более, если на примете имеется хороший психоаналитик, уютный и успокаивающий, как плюшевый мишка. Следуя его советам, Анжела, благовоспитанная дама не первой молодости, буквально расцветает и вновь узнает вкус жизни. Лето, море, свобода — что еще нужно для счастья? Правда, верный рыцарь от психоанализа почему-то все больше мрачнеет. Может быть, теперь уже ему нужна помощь? Что за таинственный груз у него на сердце?

Французская актриса Мишель Ларок снялась в главной роли в собственном фильме. События лирической комедии происходят на родине Мишель — в солнечной Ницце.

«Знаешь, мама, где я был?»

Детство — удивительное и драгоценное время, когда человек смотрит на мир широко распахнутыми глазами, умеет вдохновенно мечтать и не считает бескорыстную выдумку враньем. Воспоминания мудрого и талантливого человека о своем детстве — это настоящее сокровище, которое не должно быть утрачено. Левон Габриадзе снял свой мультфильм по рассказам отца, Реваза (Резо) Габриадзе — человека многогранного и яркого таланта, режиссера, художника и скульптора, известного сценариями к фильмам «Мимино» и «Кин-дза-дза», а также авторским театром марионеток. В мультфильме реалии военного и послевоенного детства Резо переплетены с фантазиями и мечтами юной души, рано ощутившей тягу к творчеству.

«Смешарики. Дежавю»

Погоня за экстримом порой не доводит до добра. Хотел кролик Крош устроить суперский день рождения медведю Копатычу и обратился в необычное бюро путешествий — не в пространстве, а во времени! Но с оплатой услуги вышла накладка, и увлекательная и познавательная прогулка в прошлое превратилась в головоломный квест, в котором Крошу приходится вытаскивать друзей-смешариков из передряг в самых разных эпохах — даже из-под носа у доисторических чудовищ!

Полнометражный мультфильм Дениса Чернова из цикла о круглых зверюшках наверняка понравится поклонникам сериала — как маленьким, так и взрослым.