Казань, 26 апреля, 2018, 03:30 — ИА Регнум. Бывший министр экономики Татарии, а сейчас премьер-министр Дагестана Артём Здунов в 2017 году на первом своём посту получил доход более 5,21 млн рублей, что существенно ниже, чем за 2016 год. Тогда он заработал 8,5 млн рублей. А средняя зарплата брата главы республики, занимающего пост директора государственного бюджетного учреждения «Безопасность дорожного движения» с 23 ноября 2016 года, Рифката Минниханова в 2017 году была 155 037,16 рубля в месяц, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Деньги

По итогам 2016 года Артём Здунов стал лидером по доходам среди министров региона, за 2017 год правительство Татарии пока свои доходы не обнародовало.

Доход супруги Здунова в 2017 году практически не изменился, составив 538,5 тыс. рублей. Семья экс-министра (с учётом имущества жены и двух несовершеннолетних детей) в 2017 году владела тремя земельными участками общей площадью 5 062 кв. м, жилым домом общей площадью 162,9 кв. м, тремя квартирами площадью от 44 до 148,1 кв. м, двумя парковочными местами, а также автомобилем Ваз 212 140 Бронто.

Напомним, на пост председателя правительства Дагестана Артём Здунов, тогда занимавший пост министра экономики Татарии, был назначен 7 февраля 2018 года. А министерское кресло занял бывший министр экологии и природных ресурсов республики Фарид Абдулганиев, работавший в правительстве РТ с сентября 2015 года.

Министры Татарии пока не отчитались о своих доходах в 2017 году, но стали известны средние заработные платы руководителей учреждений, функции и полномочия учредителя которых возложены на аппарат кабинета министров республики.

Так, президент ГНБУ «Академия наук Республики Татарстан» Мякзюм Салахов в среднем зарабатывал 227 612 рублей в месяц, директор ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования РТ» Алсу Мифтахова — 192 059,4 рубля, директор ГБУ «Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан» Алевтина Кудрявцева — 151 415,88 рубля, директор ГБУ «Хозяйственное управление при Кабинете Министров Республики Татарстан» Марсель Багавеев — 282 967,79 рубля, директор ГБУ «Управление рационального использования топливно-энергетических ресурсов» Роберт Гилязиев — 64 891 рубль, директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов — 155 037,16 рубля.

Средняя зарплата в республике в январе-декабре 2017 года составляла 32,41 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общий декларированный доход депутатов Госсовета РТ в 2017 году превысил 3,3 млрд рублей.

Читайте также: Депутат в СИЗО, а доход идёт: экс-глава «Татфондбанка» заработал 8,9 млн