Экс-министр экономики Татарии «потерял» более 3 млн рублей дохода
Казань, 26 апреля, 2018, 03:30 — ИА Регнум. Бывший министр экономики Татарии, а сейчас премьер-министр Дагестана Артём Здунов в 2017 году на первом своём посту получил доход более 5,21 млн рублей, что существенно ниже, чем за 2016 год. Тогда он заработал 8,5 млн рублей. А средняя зарплата брата главы республики, занимающего пост директора государственного бюджетного учреждения «Безопасность дорожного движения» с 23 ноября 2016 года, Рифката Минниханова в 2017 году была 155 037,16 рубля в месяц, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
По итогам 2016 года Артём Здунов стал лидером по доходам среди министров региона, за 2017 год правительство Татарии пока свои доходы не обнародовало.
Доход супруги Здунова в 2017 году практически не изменился, составив 538,5 тыс. рублей. Семья экс-министра (с учётом имущества жены и двух несовершеннолетних детей) в 2017 году владела тремя земельными участками общей площадью 5 062 кв. м, жилым домом общей площадью 162,9 кв. м, тремя квартирами площадью от 44 до 148,1 кв. м, двумя парковочными местами, а также автомобилем Ваз 212 140 Бронто.
Напомним, на пост председателя правительства Дагестана Артём Здунов, тогда занимавший пост министра экономики Татарии, был назначен 7 февраля 2018 года. А министерское кресло занял бывший министр экологии и природных ресурсов республики Фарид Абдулганиев, работавший в правительстве РТ с сентября 2015 года.
Министры Татарии пока не отчитались о своих доходах в 2017 году, но стали известны средние заработные платы руководителей учреждений, функции и полномочия учредителя которых возложены на аппарат кабинета министров республики.
Так, президент ГНБУ «Академия наук Республики Татарстан» Мякзюм Салахов в среднем зарабатывал 227 612 рублей в месяц, директор ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования РТ» Алсу Мифтахова — 192 059,4 рубля, директор ГБУ «Центр экономических и социальных исследований Республики Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан» Алевтина Кудрявцева — 151 415,88 рубля, директор ГБУ «Хозяйственное управление при Кабинете Министров Республики Татарстан» Марсель Багавеев — 282 967,79 рубля, директор ГБУ «Управление рационального использования топливно-энергетических ресурсов» Роберт Гилязиев — 64 891 рубль, директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов — 155 037,16 рубля.
Средняя зарплата в республике в январе-декабре 2017 года составляла 32,41 тыс. рублей.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, общий декларированный доход депутатов Госсовета РТ в 2017 году превысил 3,3 млрд рублей.
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