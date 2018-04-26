Брюссель, 26 апреля, 2018, 03:54 — ИА Регнум. Ситуация в Сирии должна быть рассмотрена Международным уголовным судом (МУС), говорится в заявлении Европейского союза и ООН по итогам международной конференции в Брюсселе.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Сирии

В итоговом заявлении после конференции, которая проходила при участии 57 стран, сказано, что участники встречи выступают за суверенитет и территориальную целостность Сирии.

Также они решили, что в интересах народа Сирии необходимо «политическое решение в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН и Женевским коммюнике». Нужно остановить эскалацию и терроризм.

«Они призвали к тому, чтобы ситуация в Сирии была передана на рассмотрение МУС», — сказано в документе.

Напомним, конференция в Брюсселе проходила 24−25 апреля. На ней Марк Лоукок, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, заявил, что в помощь мирным жителям Сирии нужно собрать $3,5 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Сирии идет процесс восстановления мирной жизни — на тех территориях, которые Сирийская арабская армия при поддержке ВКС РФ освободила от террористов. Между тем в Сирии еще остались анклавы, контролируемые террористами.

Стоит отметить, что заявление ООН сделано на фоне высказываний, которые звучат из Вашингтона о «неправильной» политике России и «правильной» — со стороны США. Сирию, большая часть которой освобождена от боевиков, усиленно обсуждают не только в США, но и в Великобритании и Франции.

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