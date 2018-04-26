Ереван, 26 апреля, 2018, 03:14 — ИА Регнум. Народ победил, победа народа должна быть признана как можно скорее, другого варианта нет. Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, заявил лидер протестного движения против продолжения власти экс-президента Сержа Саргсяна на посту премьер-министра, а также возглавляемой им Республиканской партии Армении (РПА), глава парламентской фракции «Елк» и партии «Гражданский договор» Никол Пашинян в ходе митинга на площади Республики в Ереване 25 апреля.

Photolure Никол Пашинян

Правящая Республиканская партия Армении должна взять на себя обязательства о мирной передачи власти. И чем скорее она это сделает, тем лучше для Республики Армения и для Республики Арцах. Наша победа уже состоявшийся факт, и нам нужно еще немного терпения для безоговорочной и необратимой констатации этой победы», — заявил Пашинян.

По его словам, после массовых акций протеста по всей стране, у Карена Карапетяна остается только один выход: «безоговорочно и без предусловий признать победу «бархатной» революции и не претендовать на правление Арменией».

Мы требуем однозначной и безоговорочной капитуляции Республиканской партии Армении (РПА) перед народом».

Он также предостерег врио премьер-министра Армении Карена Карапетяна от принятия решения ввести в стране чрезвычайное положение.

По сведениям Пашиняна, такую возможность Карен Карапетян обсуждал на недавнем заседании Совета безопасности.

Оппозиционный лидер отметил, что даже Серж Саргсян, который в прошлом занимал должности министра внутренних дел, министра обороны, министра национальной безопасности, не додумался ввести чрезвычайное положение 23 апреля.

«И я официально заявляю. Карен Карапетян, ты не можешь ввести чрезвычайное положение, потому что, если даже ты подпишешь такую бумажку, мы тут же аннулируем это решение. Если хочешь, испытай судьбу», — отметил он.