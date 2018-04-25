Нижний Новгород, 26 апреля, 2018, 02:28 — ИА Регнум. Завод в Нижегородской области, который выпускает электрооборудование для автомобильной промышленности и работает с 1941 года, требуют признать банкротом. Осенью 2017 года ОАО «Лысковский электротехнический завод» (ЛЭТЗ) уже ограничивали подачу электроэнергии за долги, а сейчас другой поставщик коммунальных услуг требует признать несостоятельность предприятия. Иск подан в Арбитражный суд Нижегородский области 24 апреля 2018 года, но пока к производству не принят, и дата судебного заседания не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Муниципальное унитарное предприятие «Биологические очистные сооружения», ведущее сбор и обработку сточных вод в г. Лысково, предъявило заводу 14 128 102,55 рубля задолженности. В ноябре 2017 года компания уже судилась с ОАО, требуя взыскать стоимость оказанных услуг по водоотведению за апрель, май, июнь, июль 2017 года и пени. Иск был выигран, апелляционная жалоба ответчика была возвращена из-за недочётов.

За 2015−2017 годы муниципальное предприятие десять раз судилось с заводом, а в этот раз решило требовать не взыскания долгов, а сразу банкротства должника. Эта попытка признать ЛЭТЗ несостоятельным далеко не первая. В июне 2013 года ООО «МетСнаб» из Нижнего Новгорода, перед которым у завода были долги более 1,15 млн рублей, уже выступало с аналогичным иском, производство по которому было прекращено в связи с отказом от претензий. А 13 июля 2016 года суд отказал в введении наблюдения за ЛЭТЗ московской компании «Гарант Энерго», перед которой по договору электроснабжения имелась задолженность более 26,78 млн рублей.

«ОАО «Лысковский электротехнический завод» требования не признало, указав в письменном отзыве о наличии у завода статуса субъекта естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе, в связи с чем вопрос о его банкротстве должен рассматриваться с особенностями, установленными параграфом 6 главы 9 Закона о банкротстве», — отмечается в определении суда с указанием, что потребителями тепловой энергии от котельной завода являются 74 объекта социально-культурного, образовательного, коммерческого и жилищного комплекса города Лысково.

В ноябре 2017 года сбытовая компания «ТНС энерго НН» ограничила подачу электроэнергии на завод, обосновав это тем, что у потребителя долг уже превышает 34 млн рублей и завод является «злостным неплательщиком» среди предприятий региона. Долги были подтверждены судебными решениями.

В конце марта 2018 года на официальном сайте сбытовой компании сообщалось, что суммарный долг потребителей среди предприятий ЖКХ и исполнителей коммунальных услуг уже почти 1,2 млрд рублей.

«Среди действующих промышленных предприятий наибольшая задолженность числится за электротехническим заводом ОАО «ЛЭТЗ» (Лысково) — свыше 46,7 млн рублей, ЗАО «АвиаТехМас» (Нижний Новгород) — свыше 12,5 млн рублей, ОАО «Металлист» (Сосновское) — свыше 8,4 млн рублей, ПАО «Труд» (Вача) — свыше 8,1 млн рублей», — отмечается в сообщении.

В базе арбитражных судов имеется иск сбытовой компании к заводу на сумму более 8,94 млн рублей. 9 апреля 2018 года он был удовлетворён, но решение сейчас обжалуется.

ОАО «Лысковский электротехнический завод» создано в сентябре 1992 года, но ведёт свою историю с 1941 года. Уставный капитал — 548 226 рублей. Среднесписочная численность в организации на начало 2017 года составила 484 человека. Предприятие осуществляет производство изделий автотракторного электрооборудования и других изделий для автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения, генераторов постоянного тока и изделий (товаров) народного потребления. В уставном капитале завода 20,06% принадлежит ООО «Ником-Н» из Нижнего Новгорода, 28,11% — Вячеславу Малееву (с марта 2017 года), 23,71% — Евгению Попову и 24,46% — Ивану Семенову. Управляющая компания предприятия — АО «АвтоКом», в числе аффилированных лиц также ЗАО «Кинельагропласт» из Самарской области, ПАО «Калужский завод автомобильного электрооборудования», АО «Калужский завод «Автоприбор».

В 2010 году ЛЭТЗ совместно с «Рутс Индастриз Индия Лимитед» учредил ООО «Рутс Автоком».

Стоит отметить, в конце марта 2018 года ЛЭТЗ подписал с АО «Глобэксбанк» дополнительное соглашение к договору об открытии кредитной линии от 2015 года. По нему уточняется, что кредитор открывает заёмщику кредитную линию на период с 20 июля 2015 года до 31 июля 2021 года лимитом 25 млн рублей.

«Начиная с 1 апреля 2018 года заёмщик обязуется обеспечить сам и обеспечить следующими юридическими лицами: ЗАО «Кинельагропласт», ПАО «КЗАЭ», АО «АвтоКом», ООО «ТД КаСам», ООО «КейЭйСи» совокупные поступления денежных средств на расчётные счета, открытые у кредитора, от реализации продукции и оказания услуг в размере не менее 200 000 000 рублей в квартал», — отмечается в документе.

Гарантом по кредитному договору выступает залог движимого и недвижимого имущества, состав которого не уточняется. Данный кредит не единственный, полученный ЛЭТЗ в том же банке. К тому же он выступает залогодателем по ряду кредитов калужского завода.

По данным годового бухгалтерского отчёта за 2016 год, «выручка от продажи товаров, работ, услуг за 2016 год составила — 636 450 тыс. рублей, что говорит об уменьшении по сравнению с 2015 годом». Годовой отчёт за 2017 год пока не обнародован.