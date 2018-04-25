Ереван, 26 апреля, 2018, 02:02 — ИА Регнум. Лидер уличного протестного движения Никол Пашинян опроверг слова врио премьер-министра Армении Карена Карапетяна, который, по данным Пашиняна, в разговорах с иностранными дипломатами и послами заявляет, что действия оппозиции антиконституционны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

primeminister.am Карен Карапетян принимает посла США в Армении Ричарда Милза

Карен Карапетян приглашает к себе дипломатов, аккредитованных в Армении послов и говорит, что мы якобы осуществляем антиконституционные действия, потому что мы говорим, что выборы премьер-министра должны состояться на площади Республики. В последние дни меня спрашивают десятки послов: действительно вы говорите, что выборы премьер-министра должны состояться на площади?» — сказал Пашинян, обращаясь 25 апреля к многочисленным участникам митинга на площади Республики в Ереване.

Далее Пашинян рассказал о скандале, который вспыхнул после встречи врио премьер-министра Карена Карапетяна с послом США в Армении Ричардом Милзом.

В распространенном правительством Армении сообщении по результатам встречи был приведен следующий перевод слов посла США: «Я понимаю, что эти демонстрации, акции гражданского неповиновения являются нарушением закона, и правительство обязано по возможности хорошо обеспечить общественный порядок и безопасность. Я уверен, что путь демократии или укрепления демократии не в избрании кандидата в премьер-министры на улице — во время митинга».

После этого пресс-служба посольства США распространила сообщение, пояснив: «Аппарат исполняющего обязанности премьер-министра и посольство США с сожалением отмечают, что в представленном сегодня аппаратом правительства пресс-релизе слова, приписанные послу Милзу, являются неверным переводом комментариев посла и позиции правительства США. Как ранее отметило посольство США, право народа Армении на мирные собрания и свободное выражение мнений гарантируется Конституцией РА. Мы убеждены, что эти права должны в полной мере уважаться, и формирование нового правительства должно быть результатом добросовестных переговоров».

По словам Пашиняна, сегодня у него была запланирована встреча с послом США, перед которой он потребовал, чтобы приписываемые послу словами были разъяснены.

И через пол часа правительство Армении со своего сайта удалило эту позорную новость», — рассказал Пашинян.

По мнению лидера оппозиционного движения, Карен Карапетян в цейтноте прибегает к «лживым приёмам». В связи с этим Пашинян заверил, что все действия протестного движения на 100% соответствуют законодательству Армении.

Он также пояснил, что не говорит о выборах премьера на площади.

Мы говорим, что площадь, народ Республики Армения имеет народного кандидата в премьеры, и фракции парламента должны считаться с этой политической реалией, и все фракции консенсусом должны выдвинуть этого кандидата, а затем голосованием, как это предусмотрено Конституцией Армении, выбрать его премьер-министром Армении».