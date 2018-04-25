Вашингтон, 26 апреля, 2018, 01:43 — ИА Регнум. Выхода Франции из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) не планируется, заявил президент этой страны Эммануэль Макрон, выступая перед американским конгрессом, передает CBS News.

En.kremlin.ru Эммануэль Макрон

В ходе своего выступления, которое состоялось по итогам визита Макрона в Вашингтон, было сказано, что Франция считает СВПД (так называемая ядерная сделка с Ираном) важным соглашением.

Французский лидер согласился с позицией американского президента Дональда Трампа, критикующего ядерную сделку, и заверил, что Тегеран «не будет обладать ядерным оружием: ни сейчас, ни через пять лет, ни через десять лет — никогда».

«Правда, что действующее соглашение не способно решить всех проблем, но мы не должны отказываться от него, не имея при этом ничего лучшего», — сказал Макрон.

После этого он снова призвал Вашингтон оформить с Тегераном новую сделку, предложив при этом услуги Парижа по ее составлению — чтобы «вместе решить существующие проблемы».

«Франция не покинет СВПД, потому что мы его подписали», — сказал Макрон.

Напомним, проблема выхода США из СВПД, участником которого является также и Франция, стала одним из поводов для визита Макрона в Вашингтон.

Трамп в январе 2018 года заявил, что 12 мая окончательно решит, выйдет ли из СВПД, и поставил европейским партнерам свои условия. Чтобы США остались, соглашение должно быть ужесточено.

Макрон во время переговоров с Трампом предложил написать новое соглашение с Тегераном. Трамп сказал, что это неплохая мысль.