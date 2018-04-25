Ереван, 26 апреля, 2018, 01:08 — ИА Регнум. Вечером 25 апреля на митинге на площади Республики в Ереване, лидер протестного движения Никол Пашинян заявил о расколе в правящей Республиканской партии Армении (РПА), лидер которой Серж Саргсян подал в отставку с поста премьер-министра Армении 23 апреля после десятидневных массовых акций протеста, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

parliament.am Депутаты от РПА стоя приветствуют Сержа Саргсяна, которого только что выбрали премьер-министром. Ереван, 17 апреля

Много обсуждается, что мы якобы отказались от переговоров. Я хочу четко зафиксировать следующее. Когда вчера, в 11:00 были назначены переговоры, нам звонили депутаты-республиканцы и говорили, что просим принять во внимание, что Карен Карапетян не представляет нас на этих переговорах», — проинформировал Пашинян.

В связи с этим Пашинян предложил Карапетяну провести переговоры, в которых также будут участвовать спикер парламента Ара Баблоян и глава парламентской фракции РПА Ваграм Багдасарян.

По словам лидера оппозиции, подобное предложение было сделано для того, чтобы удостоверится, что переговоры ведутся с правящей партией, а не с её отдельной маленькой частью.

А сегодня, незадолго до этого ко мне подошли представители депутатов от фракции РПА, и официально сказали, что эти депутаты готовы голосовать за народного кандидата в премьеры», — сказал Пашинян.

По его словам, он готов к переговорам, на тему мирной передачи власти. В связи с этим он готов обсуждать любые вопросы, связанные с переходным периодом, деятельностью временного правительства.

Пашинян отметил, что сейчас есть все основания говорить о том, что парламент может поддержать «народного» кандидата, поскольку, помимо блока «Елк» (9 мандатов), фракция блока «Царукян» (31 мандат) также поддержала народное движение, а партия «Дашнакцутюн» (7 мандатов) вышла из правящей коалиции.

Как я заявлял несколько дней назад [до отставки Сержа Саргсяна с поста премьер-министра], что у Сержа Саргсяна уже нет власти в Армении, так и сейчас я со всей ответственностью заявляю, что у Карена Карапетяна в Республике Армения власти нет!» — заявил Пашинян.

По его словам, сегодняшнее заявление начальника полиции Армении Владимира Гаспаряна прямо означает, что он не будет исполнять приказы «исполняющего обязанности вице-премьера».

Если уж на то пошло, то у меня сейчас есть больше оснований давать приказы силовикам, чем у Карена Карапетяна», — заявил Пашинян.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 апреля фракция «Елк» официально выдвинула лидера фракции Никола Пашиняна кандидатом в премьер-министры. Голосование в парламенте должно состоятся не позднее 30 апреля.

Возглавляемая Сержом Саргсяном Республиканская партия Армении, пока не определилась будет ли выдвигать своего кандидата, либо подержит Пашиняна, как того требуют протестующие.

Впрочем, как заявил Пашинян на митинге, в случае, если РПА выдвинет своего кандидата в премьеры, митингующие оцепят здание парламента и все правительственные учреждения.