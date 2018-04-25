Вашингтон, 26 апреля, 2018, 01:06 — ИА Регнум. Никакого вторжения на территорию генерального консульства России в Сиэтле (штат Вашингтон, США) не было, заявила официальный представитель госдепа Хезер Науэрт в Twitter.

Флаг США

Комментируя заявление российской стороны по поводу вторжения американских властей на территорию диппредставительства РФ в Сиэтле, Науэрт заявила: цель присутствия представителей госдепа в офисе российских дипломатов — убедиться, «что он был освобожден».

По словам представителя госдепа, американцы «будут поддерживать офис в соответствии с их обязанностями».

«Не было «вторжения», а была просто жесткая законная реакция на продолжающееся возмутительное поведение России», — заявила Науэрт.

Напомним, 25 апреля представители госдепа незаконно вошли на территорию закрытого российского генконсульства в Сиэтле. Это произошло после того, как российские дипломаты покинули территорию здания по требованию американской стороны.

Офисы были закрыты, но американцы зашли в здание. Комментируя эти действия, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что инцидент в Сиэтле — это одобренный Вашингтоном рейдерский захват.