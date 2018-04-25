Москва, 25 апреля, 2018, 23:59 — ИА Регнум. Эксперты оценивают потери российского и зарубежного бизнеса от мер Роскомнадзора по блокировке мессенджера Telegram в $2 млрд при худшем развитии событий. Об этом говорится в письме разработчика софта Flexbby (резидент «Сколково») интернет-омбудсмену Дмитрию Мариничеву, передаёт 25 апреля «Коммерсантъ».

Дарья Драй ИА REGNUM Бумажный самолетик в поддержку Telegram

По информации издания, гендиректор Flexbby Андрей Прокофьев в письме предложил омбудсмену сформировать оперативный штаб из представителей власти и бизнеса для решения проблем пострадавших от блокировок компаний.

Дмитрию Мариничеву предлагают инициировать законодательные поправки, которые позволят исключить ситуации, при которых «жизненно важные сервисы российского бизнеса будут блокироваться в одностороннем порядке».

По оценкам Flexbby, в результате блокировки IP-адресов Google и Amazon пострадало около 400 российских организаций: у них наблюдаются сбои в работе хранилищ данных, бизнес-приложений, систем искусственного интеллекта, геолокаций, платежей, взаимодействия с банками, обслуживания клиентов.

Эксперты полагают, что финансовые потери российского бизнеса в случае продолжения блокировок в ближайшие месяцы могут составить $1 млрд. Почти в такую же сумму — $940 млн — оцениваются потери Amazon и Google по итогам 2018 года от приостановки работоспособности их облачных сервисов, а также рекламной площадки Google.

В Роскомнадзоре заявили изданию, что готовы рассмотреть официальное предложение о создании оперативного штаба по проблеме блокировок. По данным ведомства, на его горячую линию поступило уже 46 тысяч жалоб в связи с блокировкой Telegram. В этой связи Роскомнадзор уже начал консультации с представителями отрасли.

Глава Регионального общественного центра интернет технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников по итогам закрытой встречи в ведомстве, посвященной блокировке Telegram, сообщил ТАСС, что Роскомнадзор пообещал прекратить веерно вносить крупные подсети в реестр запрещённой информации и будет подходить к блокировке мессенджера «более точечно».

По итогам встречи было принято решение, что РОЦИТ продолжит принимать жалобы от пользователей, которые пострадали от блокировок IP-адресов, сообщил Гребенников. Также принято решение о том, что Ассоциация электронных коммуникаций будет помогать оперативно передавать в Роскомнадзор информацию о проблемах отдельных компаний.

Как передавало ИА REGNUM , Роскомнадзор 16 апреля начал процедуру блокировки мессенджера Telegram на территории России по решению Таганского суда Москвы из-за отказа администрации сервиса предоставлять ФСБ России ключи для дешифрования личных сообщений пользователей.

С целью недопустить обхода блокировки мессенжера Роскомнадзор в течение суток заблокировал миллионы IP-адресов, в том числе принадлежащие Amazon и Google, что привело к сбоям в работе большого числа интернет-ресурсов, не имеющих отношения к Telegram. Тем временем сам мессенджер продолжает работать у многих пользоватей.

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