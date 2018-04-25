Вашингтон, 25 апреля, 2018, 23:59 — ИА Регнум. Выводить войска с территории необходимо. Но после разгрома террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил 25 апреля президент Франции Эммануэль Макрон выступая в США перед студентами Университета Джорджа Вашингтона.

White House Эммануэль Макрон и Дональд Трамп

«Ваш президент сказал, что он завершит участие сил США, как только война с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будет закончена. Мы придерживаемся той же позиции», — заявил Макрон, продемонстрировав свою поддержку позиции американского президента Дональда Трампа по данному вопросу.

Рассуждая на тему ситуации в Сирии, французский президент без тени сомнения заявил, что коалиция во главе с США «делает 90% всей работы» по борьбе против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии.

Кроме того, Эммануэль Макрон поделился своим планом урегулирования сирийского конфликта. По его мнению, для улучшения ситуации в Сирии надо «работать с партнёрами», создать «новое государство» и учесть интересы всевозможных меньшинств.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп за последние несколько дней сделал целый ряд противоречивых заявлений относительно участия американских военных в войне в Сирии.

Напомним, военные контингенты США действуют на территории Сирии без мандата ООН и без разрешения сирийского правительства. МИД Сирии неоднократно делал соответствующие заявления на этот счет.

Таким образом Вашингтон и его сателлиты грубо нарушают суверенитет страны-члена ООН и нормы международного права.