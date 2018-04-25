Тифарити, 25 апреля, 2018, 23:32 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Западной Сахары отвергает заявления властей Марокко о нарушениях в границах буферной зоны и расценивает их как намеренное искажение фактов, имеющее целью «создание путаницы в общественном мнении», передаёт Sahara Press Service.

Globe-trotter, French translation by Joelf Западная Сахара

«В последнее время Марокко запустило беспрецедентную, безумную кампанию дезинформации и пропаганды в СМИ и на дипломатическом уровне, угрожая предпринять военные действия для принудительного присоединения освобождённых территорий Сахарской Арабской Демократической Республики, обосновывая это тем, что Фронт ПОЛИСАРИО нарушил условия договора о прекращении огня, заключённые под надзором ООН в Западной Сахаре в 1991 году», — заявляют в МИД САДР.

Отмечается, что «дезинформационная кампания также включала распространение ряда домыслов и искажений реалий на местах, особенно в области географических разграничений, установленных в рамках перемирия и соответствующего военного соглашения между Фронтом ПОЛИСАРИО и Марокко».

МИД САДР напоминает, что соглашением были определены две запретные зоны (25 км к востоку и 30 км к западу от Марокканской военной стены) в пределах которых не допускаются стрельба, военные учения, передислокация войск, ввоз оружия и боеприпасов, а также совершенствование оборонительной инфраструктуры.

«Утверждение Марокко о том, что Бир-Лелу и Тифарити находятся в буферной зоне, неверно, поскольку эти два населённых пункта расположены на сахарских освобождённых территориях на расстоянии не менее 90 км от Марокканской военной стены, и потому находятся за пределами буферной зоны», — говорится в заявлении.

Также подчёркивается, что заявления Марокко о нарушениях режима прекращения огня Фронтом ПОЛИСАРИО в буферной зоне «были опровергнуты самой Организацией Объединенных Наций 3 апреля 2018 года через представителя генерального секретаря ООН».

«Кампания Марокко проходит в то время, когда Совет Безопасности ООН должен рассмотреть ситуацию в отношении Западной Сахары. Более того, это происходит на фоне решительно выраженного намерения генерального секретаря ООН и его личного посланника по Западной Сахаре Хорста Колера возобновить переговорный процесс между двумя сторонами, как это предусмотрено резолюциями Совета Безопасности. По этой причине Марокко ищет оправдания для освобождения от мирного процесса ООН, которому оно неоднократно препятствовало», — заявляет МИД Западной Сахары.

Напомним, неделей ранее официальный представитель генерального секретаря ООНСтефан Дюжаррик заявил, что ООН не относит освобождённые территории Западной Сахарым Бир-Лелу и Тифарити к буферной зоне Эль-Гаргарата.

Власти Королества Марокко требовали включить два указанных района, находящиеся в ведении правительства Западной Сахары, в область под наблюдением Организации Объединённых Наций.

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