Вашингтон, 25 апреля, 2018, 23:40 — ИА Регнум. Государственный департамент США намерен потребовать от союзников по НАТО увеличения военных расходов, 25 апреля передает агентство Reuters.

Требования дяди Сэма

По информации журналистов, данное требование исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан намерен озвучить на переговорах с министрами иностраных дел стран НАТО.

В качестве повода для увеличения военных расходов представители Госдепа называют «российскую агрессию».

«Со времен Холодной войны НАТО не был так актуален, как сегодня… прежде всего с точки зрения противодействия российской агрессии», — сообщили журналистам агентства в Госдепартаменте.

По словам представителя Госдепа, который комментировал предстоящие переговоры на условиях анонимности, США намерены «активизировать остальных 13 членов альянса, прежде всего Германию».

Ожидается, что вопрос военных расходов стран НАТО будет также поднят на предстоящих переговорах между президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель в Вашингтоне.

Напомним, в настоящий момент 70% военных расходов НАТО обеспечивают США. Ряд стран НАТО тратят на оборону менее 2% своего бюджета.

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