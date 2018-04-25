Киев, 25 апреля, 2018, 23:17 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) Петр Порошенко удостоил почетного звания восьмой по счету в списке сильнейших армий Европы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко и ВСУ

Этим достижением президент Украины 25 апреля поделился с согражданами на своей странице в Facebook.

«По версии Global Firepower, украинская армия — сильнейшая на европейском континенте среди вооруженных сил стран, не входящих в НАТО», — написал Порошенко.

Стоит отметить, что ранее Петр Порошенко менее точно вычислял степень могущества ВСУ, заявляя, что за четыре года их сумели превратить «в одну из самых эффективных армий в Европе».

Как сообщало ИА REGNUM, безудержному росту эффективности и силы украинских войск не смогли помешать многотысячные потери личного состава ВСУ из-за различных нарушений, употребления алкоголя и самоубийств, о чем регулярно сообщает военная прокуратура Украины.

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Напомним, с лета 2014 по октябрь 2017 года главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос насчитал более 10 тысяч случаев гибели украинских военных вследствие халатного отношения к службе и правилам безопасности при обращении с оружием.