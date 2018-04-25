Москва, 25 апреля, 2018, 23:18 — ИА Регнум. В Москве остаётся проблема переполненности СИЗО, несмотря на постоянные заверения руководства ФСИН об изменении ситуации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил адвокат, руководитель практики уголовного права и процесса юридической фирмы «Инфралекс» Артём Каракасиян. Он отметил, что к наиболее частым нарушениям можно отнести нехватку спальных мест и нарушение норм площади, сокращение времени ежедневных прогулок из-за нехватки персонала (при норме 1 час они сокращаются до получаса), отсутствие функционирующей вентиляции, а также разделения туалетной зоны от жилой. Адвокат подчеркнул, что острота проблемы сильно зависит от конкретного СИЗО: зачастую даже в рамках одного учреждения есть камеры, которые существенно различаются по уровню оснащения и наполненности заключенными.

Дарья Антонова ИА REGNUM В СИЗО

Напомним, на заседании Мосгордумы 25 апреля Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева отметила, что превышение лимита наполнения следственных изоляторов по состоянию на 01 января 2018 года составило 10 375 человек, или 19,8%. Также была выявлена значительная нехватка медицинских работников в спецучреждениях и отсутствие нормативной регламентации оказания помощи лицам, содержащимся в СИЗО и утратившим способность к самообслуживанию.

«За конкретными цифрами надо обращаться непосредственно к администрации СИЗО. По ощущениям, превышение лимита по количеству содержащихся лиц примерно 20−30%. Находящимся под стражей приходится покупать еду, медикаменты, средства гигиены и т.д., чтобы просто обеспечивать свои базовые потребности. Человек, попадая в СИЗО, по сути, может рассчитывать только на собственные возможности и помощь близких. Или же на неформальные связи с другими заключенными. Неудивительно, что в результате в СИЗО и местах лишения свободы расцветает и укореняется криминальная субкультура», — подчеркнул Каракасиян.

Он также отметил, в СИЗО отсутствуют полноценные условия для содержания инвалидов: нет пандусов, подъёмников, специального медицинского персонала (санитаров), то есть тех необходимых условий, которые могло бы облегчить содержание заключённых с ограниченными возможностями.

«Формально при каждом СИЗО в Москве имеются медицинские части, а также при СИЗО 1 (Матросская Тишина) и 2 (Бутырка) — тюремные больницы. Однако низкое качество медицинской помощи в СИЗО выражается отсутствием лекарств и препаратов, за исключением самых доступных, отсутствием реакции на жалобы содержащихся под стражей, невозможности оказать высококвалифицированную помощь в условиях тюремных стационаров (нет ни достаточного количества медицинского персонала, ни оборудования)», — добавил адвокат.

Отметим, в ходе заседания Татьяна Потяева также подчеркнула, что в рамках сотрудничества Уполномоченного по правам человека в Москве с Общественной наблюдательной комиссией города Москвы в сфере контроля за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания проводятся совместные проверки специальных учреждений, а также мероприятия по обсуждению проблемных вопросов соблюдения прав заключенных. В целом, за истекший год совместно с представителями ОНК Москвы было проведено 35 проверок в специальных учреждениях полиции и УФСИН по Москве.

«Проблема, как мне кажется, в двух аспектах. Суды арестовывают очень часто, а альтернативные меры пресечения избираются достаточно редко. Отсюда большое количество арестантов. Кроме того, условия работы сотрудников СИЗО тяжелые, зарплата маленькая, а также общее недофинансирование. Прежде всего, капитального ремонта», — отметил главный консультант по уголовно-правовым вопросам адвокатского бюро S&K Вертикаль Владимир Алешин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в аппарат уполномоченного города Москвы поступило 4650 обращений о нарушениях прав и свобод, что на 11,8% больше, чем в 2016 году.

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