Бенгази, Ливия, 25 апреля, 2018, 22:46 — ИА Регнум. Главнокомандующий Ливийской национальной армии, фактический «хозяин» востока Ливии Халиф Хафтар возвращается в Бенгази, 25 апреля передает агенство Reuters.

Magharebia Халифа Хафтар

По сообщению представителя ЛНА, Хафтар в настоящий момент находится в Египте, 26 апреля его ждут на родине.

Ожидается, что генерал примет участие в торжествах, посвященных годовщине военной кампании «Карама», которую главнокомандующий вел против исламистов с 2014 по 2017 год.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля генерал Хафтар покинул Ливию. Отсутствие главнокомандующего на публике породило слухи о его тяжелой болезни и даже смерти.

Позднее стало известно, что Хафтар проходил лечение в одной из больниц Франции, куда прибыл через Иорданию. После Франции Хафтар объявился в египетском Каире, где провел переговоры с военными.