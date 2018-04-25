Дамаск, 25 апреля, 2018, 22:32 — ИА Регнум. Обстрел южной части Дамаска боевиками привел к гибели пятерых мирных жителей сирийской столицы, сообщил 25 апреля журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Freedom House Боевики

По информации Юрия Евтушенко, 24 апреля боевики, контролирующие квартал Мухайям-Эль-Ярмук, обстреляли из минометов три южных квартала Дамаска.

В результате действий боевиков пять мирных жителей Дамаска были убиты и еще 24 получили ранения.

«Двадцать четвертого апреля боевики незаконных вооруженных формирований из квартала Мухайям-Эль-Ярмук подвергли минометному обстрелу жилые кварталы Нахр-Аиша, Аль-Мидан и Кадем в южной части Дамаска. Погибло пять и ранено 24 мирных жителя», — сказал Юрий Евтушенко.

Кроме того, Евтушенко сообщил, что иранско-российско-турецкий Координационный центр за истекшие сутки зафиксировал нарушения режима прекращения огня в сирийских провинциях Алеппо, Дераа, Идлиб, Латакия и Хомс.

В пригороде Дамаска Восточной Гуте проводится разминирование, вывоз обнаруженных боеприпасов, расчищаются дороги, ведутся работы по восстановлению электро‑ и водоснабжения.

Как сообщало ИА REGNUM, после перехода под контроль сирийских правительственных войск Думейра и Восточного Каламуна, район Ярмук остается последним гнездом незаконных вооруженных формирований в непосредственной близости от Дамаска.