Ижевск, 25 апреля, 2018, 20:45 — ИА Регнум. АО «Рособоронэкспорт» (входит в Госкорпорацию Ростех) выразил готовность помочь индийским частным и государственным компаниям в организации производства автоматов Калашникова на территории этой страны. Об этом заявил глава Рособоронэкспорта Александр Михеев в ходе визита делегации Министерства обороны Индии на производственную площадку концерна «Калашников» в Ижевске, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе предприятия.

Пресс-служба концерна «Калашников» Индийская делегация испытывает автоматы на стрельбище

«Мы готовы оказать содействие индийской стороне в строительстве аналогичного осмотренному сегодня делегацией завода в Индии для изготовления представленного вооружения и последующих модификаций автомата Калашникова. Рособоронэкспорт имеет хороший положительный опыт в организации подобного производства за рубежом. В качестве партнера Рособоронэкспорт готов сотрудничать с любым индийским государственным или частным предприятием по выбору Министерства обороны Индии», — сказал Михеев.

Заместитель генерального директора концерна Аркадий Привалов отметил, что модернизированное производство способно быстро освоить выпуск новой продукции, а также наращивать его объемы в случае поступления дополнительных заказов.

«Особый акцент мы сделали на готовность в сжатые сроки обеспечить трансфер технологий по производству нашей продукции на любое предприятие оборонной промышленности Индии. Мы надеемся, что вопрос организации изготовления автоматов Калашникова на территории Индии в самое ближайшее время завершится принятием конкретных решений, и мы приступим к реализации наших взаимовыгодных намерений», — заключил он.

В ходе визита представителям индийской стороны показали завод с современной организацией производства автоматов Калашникова различных серий. Кроме того, гости получили возможность испытать многообразные модификации производящегося на концерне оружия на стрельбище.

ИА REGNUM напоминает, ранее военно-аналитический журнал Jane's Defence Weekly сообщил, что сухопутные войска, военно-морской флот и ВВС Индии будут перевооружены автоматами Калашникова.

После многократных попыток найти оптимальную замену автоматической винтовке индийской разработки INSAS, которую еще в 2010 году признали «неадекватной», минобороны Индии приняло решение вооружить личный состав автоматами Калашникова АК-103.

По данным издания, Индия закупит в России 150 тыс. автоматов АК-103 чтобы покрыть первоочередные потребности боевых частей, а остальные потребности вооруженных сил будет покрывать лицензионным производством.

Решение было принято по итогам визита министра обороны Индии Нирмалы Ситхараман в Москву в первых числах апреля.