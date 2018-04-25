Ярославль, 25 апреля, 2018, 19:47 — ИА Регнум. Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу бывшего мэра Рыбинска Юрия Ласточкина на необоснованно длительное содержание под стражей в период предварительного следствия по уголовному делу. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ribinsk.ru Юрий Ласточкин

Как поясняет портал «Закония», Юрий Ласточкин находился в СИЗО почти два года, срок содержания под стражей ему «однотипно» продлевали Кировский районный суд Рыбинска, суд Ярославской области, Басманный суд города Москвы, Московский городской суд. ЕСПЧ, удовлетворяя жалобу, поданную защитой Ласточкина еще в январе 2015 года, указал на неубедительность оснований, использованных российскими судами при вынесении решений, отсутствие какой-либо доказательственной базы, использование предположений о рисках попыток скрыться от правосудия или препятствовать его отправлению. Учитывались отказы оценить личную ситуацию заявителя, рассмотреть возможность применения иных мер пресечения.

Согласно решению Европейского суда по правам человека, российскими судами нарушена Статья 5 § 3 Европейской Конвенции по правам человека, в которой речь идет о чрезмерной продолжительности досудебного заключения. Поэтому Российская Федерация обязана выплатить Юрию Ласточкину 2100 евро в течение трех месяцев.

Ласточкин был взят под стражу в ноябре 2013 года по обвинению во взяточничестве. В сентябре он был приговорен к 8,5 годам заключения. Защита Ласточкина настаивала на провокации взятки, представляя доказательства в виде аудио-файлов «инструктажа» сотрудниками полиции взяткодателя. Суд не стал приобщать доказательства защиты к материалам дела, ограничившись формулировками, что «нет оснований не доверять показаниям взяткодателя и посредника», 74-летнего помощника мэра Рыбинска Геннадия Телегина, давшего показания на своего шефа после двухсуточного заключения.

В феврале 2017 года Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила председателю Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву ходатайство о пересмотре приговора. Она посчитала, что в материалах дела нет ни одного прямого доказательства, подтверждающего предъявленное экс-чиновнику обвинение. Тем не менее, Верховный суд не прислушался к доводам российского омбудсмена и, не объясняя мотивов, не стал пересматривать приговор.

23 апреля 2018 года экс-мэр Рыбинска и экс-директор НПО «Сатурн» Юрий Ласточкин, отбывающий срок в колонии строгого режима города Бежецк, отметил 53-летие.