Ереван, 25 апреля, 2018, 19:15 — ИА Регнум. Третий президент Армении, лидер Республиканской партии Армении Серж Саргсян направил послание парламентской фракции РПА и депутатам. В заявлении, в частности, отмечается:

Photolure Серж Саргсян

«Уважаемые,

Я вынужден вновь выступить с публичным обращением к нашему народу, посредством обращения к вам. Как бы я ни был настроен не вмешиваться в политические процессы после отставки, сейчас считаю, что обязан сделать это.

Приглашаю вас встретиться со мной, чтобы я мог детально объяснить причины своей отставки. Я представлю свое видение относительно будущего партии, ее нового руководство и важности реформ, для содействия развитию страны.

Приглашаю вас обсудить мир и стабильность. Встречу организует глава фракции РПА».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 25 апреля, состоялось заседание парламентской фракции Республиканской партии Армении (РПА).

После заседания глава фракции Ваграм Багдасарян сказал: «Мы призвали президента Республики Армения обратиться к политическим силам по поводу политического диалога. Будут проведены политические диалоги, мы примем решение. Республиканская фракция едина, когда мы примем решение, мы об этом скажем».

На вопрос, будет ли у РПА свой кандидат и возможен ли «кандидат от народа», Ваграм Багдасарян ответил так: «Мы не можем сказать. А кандидат от народа — это понятие относительное. Мы будем двигаться в соответствии с Конституцией и не нарушим ни одного пункта Конституции. Об остальном поговорим позже».

На вопрос, возможно ли, что некоторые депутаты от Республиканской партии будут голосовать за кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра, Ваграм Багдасарян ответил так: «Республиканская фракция едина».

По словам Багдасаряна, если бы кто-то из республиканцев собирался покинуть фракцию, он высказался бы по этому поводу на заседании. «Все единодушны. Республиканская партия едина», — подчеркнул он.

На вопрос, значит ли это, что кого решит назначить Серж Саргсян, того они и выдвинут, Ваграм Багдасарян ответил так:"Нет, Серж Саргсян не имеет никакого отношения к какому-либо процессу или решениям».

«Он ушел в отставку и не хочет вмешиваться в эти вопросы после своей отставки, поскольку есть исполняющий обязанности премьер-министра, и исполняющий обязанности премьер-министра с президентом республики уже принимают решения. То есть Серж Саргсян полностью изолировался от этих процессов, он своей отставкой все сказал», — пояснил глава парламентской фракции РПА.

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