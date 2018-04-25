Ереван, 25 апреля, 2018, 19:09 — ИА Регнум. Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» (АРФД) выступила с заявлением, объявив, что прекращает свое участие в политической коалиции c Республиканской партией Армении.

parliament.am Депутаты фракции «Дашнакцутюн»

«В результате народного движения в Армении сложилась ситуация, которая уже в течение нескольких дней держит в напряжении все общество.

К счастью, до сих пор удалось избежать наихудших сценариев развития. В последние дни АРФД последовательно стремилась посредством диалога найти приемлемое и разумное решение в интересах страны и народа.

Однако так не может продолжаться долго. Могут возникнуть серьезные вызовы. Мы убеждены, что сложившаяся ситуация должна разрешиться исключительно в рамках конституционности и законов.

Принимая во внимание нынешнюю ситуацию, мы заявляем о прекращении нашего участия в политической коалиции. Таким образом, Национальное собрание должно избрать пользующегося доверием народа премьер-министра для формирования правительства, программа внутренней и внешней политики которого должна преследовать следующие цели:

а) разрядить внутриполитическую напряженность,

б) преодолеть политический кризис,

в) гарантировать решение накопившихся проблем, определяя четкие приоритеты,

г) подготовить и провести внеочередные парламентские выборы в соблюдением полноценных демократических условий», — говорится в заявлении Верховного органа АРФД.

Выборы премьер-министра в парламенте Армении должны состояться не позднее 30 апреля.

Представляющий оппозиционную парламентскую фракцию «Елк» («Выход») Эдмон Марукян (партия «Просвещенная Армения»), который изначально не присоединился к уличным протестам, возглавляемым лидером фракции Николом Пашиняном, сегодня заявил, что Пашинян может быть выдвинут кандидатом на пост премьер-министра.

«Создалась ситуация, при которой без отказа Республиканской партии от власти ничего с места не сдвинется», — заявил Марукян.

В армянском парламенте, состоящем из 105 депутатов, у фракции «Елк» 9 мандатов, а партия «Процветающая Армения» (ППА) Гагика Царукяна, которая уже призвала своих членов присоединиться к «народной волне протеста», имеет 31 место (блок «Царукян»).

«Вместе с ППА у нас уже есть 40 мандатов, нам недостает 13 [чтобы избрать Пашиняна премьер-министром]. Я думаю, что мы можем получить недостающие голоса от Республиканской партии (58 мест) и ее коалиционного партнера «Дашнакцутюн» (7 мест)», — сказал Марукян.

Когда материал готовился к публикации стало известно, что фракция «Елк» выдвинула на пост премьер-министра лидера партии «Гражданский договор», руководителя фракции «Елк», лидера уличного протестного движения Никола Пашиняна.